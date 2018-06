Ya está comenzando a entrar un nuevo pulso de particulado del polvo del desierto del Sahara, por lo que la semana estará brumosa, pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan.

“Ya está en la región y el pico será mañana. Va a estar bien intenso. Se espera que este pulso sea bastante significativo”, indicó el meteorólogo Gabriel Lojero.

Según el SNM, luego del miércoles habrá una disminución leve, pero el viernes entrará otro pulso de particulado.

Hasta el momento, las millas de visibilidad – cuyo promedio es 10 – no se han visto afectadas, pero no se descarta que disminuyan y empeore, resaltó Lojero.

La Administración Nacional Oceánica yAtmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), expone que los episodios de polvo del desierto del Sahara se registran a finales de la primavera, durante el verano y temprano en el otoño. Se trata de una masa de aire muy seca, cargada de polvo del desierto, que se mueve usualmente hacia el océano Atlántico Norte cada tres a cinco días.

Este particulado afecta la salud de las personas, sobre todo en aquellas que son sensibles a los alérgenos y los que padecen de problemas pulmonares.

(captura)

De otro lado, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) indica que el índice de calidad de aire en bueno, pues la contaminación del aire es poca.

La JCA reporta diariamente la calidad de aire en Puerto Rico según la escala AQI que va del 0 al 500, siendo 100 la escala normal nacional. Esto indica cuán limpio o contaminado está el aire y qué precauciones se deben tomar de acuerdo con cómo esté.

Las temperaturas rondarán en los altos 80 y posibles bajos 90 grados Fahrenheit y no habrá calor excesivo ya que no tenemos un flujo dramático de vientos provenientes del sureste, lo que permite la entrada de la brisa marina.

Sin embargo, Lojero afirmó que debido a la presencia del particulado del polvo las noches estarán calurosas porque las temperaturas no disminuirán.

“El particulado no causa que las temperaturas suban mucho, lo que hace es que las temperaturas no bajen – que no es lo mismo. Al comenzar la mañana las temperaturas comienzan elevadas, pero como no tenemos vientos del sureste – que es lo que provoca que suban las temperaturas – no tendremos calor excesivo. En esencia, las noches no se van a sentir más frescas debido al polvo del Sahara”, sostuvo Lojero.

Se espera que el aire seco predomine en la región por la mayor parte de la semana laboral y la actividad de lluvia debe ser limitada.

“Puede que el calor diurno y los efectos locales provoquen algún aguacero leve en el oeste, pero no se espera que sea algo significativo”, dijo el meteorólogo.

Scattered showers expected across western PR with mainly fair weather conditions expected elsewhere. Hazy. Aguaceros dispersos se esperan sobre el oeste de PR con condiciones de tiempo mayormente buenas en el resto del area. Brumoso. #prwx #usviwx pic.twitter.com/bkaRtySMim — NWS San Juan (@NWSSanJuan) June 25, 2018

Además, Lojero informó que hoy “es el pico de la actividad del viento por una fuerte presión en la superficie”. Su movimiento es principalmente del este y con ráfagas de hasta 25 millas por hora (mph) al menos hasta mañana, cuando se espera bajen excepto en las áreas costeras.

Debido al movimiento de los vientos, las condiciones marítimas estarán bastante picadas, por lo que una advertencia está en efecto para los operadores de embarcaciones pequeñas a través de las aguas, excepto el oeste y el Atlántico.

El oleaje permanece – al menos hasta mañana- entre los siete y ocho pies, aunque el SNM asegura que se trata de un evento bastante corto.

El SNM insta a los bañistas a no entrar a nadar, pues en las playas del noreste, sureste y suroeste de la isla hay un riesgo alto de corrientes submarinas y estas condiciones aumentan el riesgo de ahogamiento.

“Si los bañistas quieren ir a la playa, el mejor lugar para hacerlo es en aguas del Atlántico, allá van a estar un poco mejor las condiciones marítimas”, concluyó Lojero.