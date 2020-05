A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced desistió de la idea de incluir una disposición en la próxima orden ejecutiva que hubiese obligado a las personas a utilizar guantes protectores en lugares públicos o comercios como parte de las medidas de protección a causa de la emergencia generada por la pandemia de COVID-19.

Vázquez Garced publicó en la tarde de hoy un vídeo en su cuenta oficial de Facebook en el que se retractó de las expresiones que ofreció más temprano en el día durante una visita al coliseo Mario Jiménez en Guaynabo, donde el municipio estableció un centro para realizar pruebas de COVID-19 para personal de emergencia y de primera respuesta.

"Sé que crearon un poco de preocupación las expresiones que hice sobre la utilización de los guantes cuando salgamos a los distintos comercios. ¡No se preocupe, no tienen de qué preocuparse! Si usted no tiene guantes, llévese su hand sanitizer o su alcohol, y si está en su casa, agua y jabón para lavarse las manos. Vamos a prepararnos para convivir con el COVID-19. No se preocupe más allá de tener esas medidas de precaución. Si salen, las mascarillas sí son indispensables. Si no tiene guantes, lleve su hand sanitizer o su alcohol, se limpia las manos y va a estar protegido", sostuvo la gobernadora en el vídeo.

Sin embargo, su postura fue marcadamente distinta a la que reveló unas horas antes, cuando confirmó en el recorrido que llevó a cabo junto al alcalde Ángel Pérez que incluiría el uso mandatorio de guantes en la próxima orden ejecutiva que extenderá el toque de queda hasta finales de junio.

"Si vislumbramos, a partir del 26 de mayo, algún comercio al detalque pueda abrir, los guantes van a ser indispensables. ¿Por qué? Porque vamos a un lugar, vemos una figurita, un frasco u algo, lo tocamos, pero no lo compramos... eso está contagiado (contaminado), y si (la persona que tocó el objeto) tiene COVID-19, lo va a transmitir", explicó Vázquez Garced a los medios que la acompañaron en el recorrido por el coliseo.

"En esas ventas al detal es importante como medida de seguridad, así que se va a incluir en la Orden Ejecutiva para que las personas siempre tengan guantes, para protegerse a sí mismos y para proteger a los demás. Vamos a buscar alternativas como se hizo con las mascarillas. El que no las tenga (guantes) las puede poner en una tela, las puede poner en las manos para poder ir a los lugares, que no se pongan histéricos. Vamos poco a poco a prepararnos", añadió la gobernadora.

La Orden Ejecutiva vigente, 2020-038, culminará el 25 de mayo. El documento, que delineó los procedimientos a seguir por los comercios aprobados para reabrir, sostiene en la Sección 8 de "Medidas cautelares" que "toda persona que visite los establecimientos u oficinas... deberán cumplir con... cubrirse el área de la boca y la nariz con una mascarilla o bufanda de tela u otro material".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) solo recomiendan el uso de guantes protectores para limpiar o durante el cuido de una persona enferma.