13 puntos clave para que puedas sacarle el máximo a la amnistía para el pago de multas de tránsito

El año 2026 comenzó con una buena noticia para los conductores en Puerto Rico: la gobernadora Jenniffer González Colón firmó un proyecto de ley que autoriza una amnistía para saldar multas de tránsito pendientes.

Se trata del Proyecto de la Cámara 602, de la autoría del representante por el Distrito 3 de San Juan, José “Cheito” Hernández, que se convirtió en la Ley 1-2026, que promueve el pago acelerado de las multas.

Pero si tienes dudas sobre cómo funcionará la amnistía o deseas conocer más detalles de la legislación aprobada en la pasada sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, te presentamos los 13 puntos clave: