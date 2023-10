Rincón - Mientras aguardaban que llegara la maquinaria, algunos integrantes del Campamento Carey esperaban ver acción la mañana de este lunes para convencerse de que finalmente comenzarán las obras de demolición de un muro construido ilegalmente por el condominio Sol y Playa.

Los trabajos están supuestos a comenzar este lunes con el movimiento de la maquinaria al área de trabajo. Ya para el martes se espera que empiece la demolición de las instalaciones recreativas levanadas en la zona marítimo terrestre, frente al complejo de vivienda.

Carlos Rodríguez, un pescador que dijo se crio en la playa Los Almendros, donde se ubica la estructura, recordó que hay una orden del tribunal con la que se debe cumplir, o de lo contrario se incurriría en un desacato.

Sin embargo, no está convencido de que se materialice en la fecha acordada.

“Estamos en la lucha aquí. De aquí, no nos vamos hasta que yo no vea eso limpio, hasta que yo no vea esa playa como la veía antes, de aquí, no nos vamos”, manifestó, al reafirmar su compromiso con la lucha ambiental que ha llevado el Campamento Carey hace más de dos años.

Alrededor de las 8:00 a.m., aún no había señales de la presencia de la maquinaria ni de los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que deberán estar presentes mientras se realicen las obras.

Joel Acevedo, también del Campamento Carey, se mostró igualmente escéptico respecto a que comience el proceso de demolición por parte de la empresa que contrataron los residentes en el edificio, que ha sido identificada como West Development and Heavy Rental.

Se esperaba que las máquinas comenzaran a llegar a la zona cerca del mediodía, supo este medio a través de un trabajador en el área que prefirió no ser identificado.

Acevedo, en tanto, compartió que se unió y permanece en la lucha para, entre otras cosas, garantizar que sus hijas continúen teniendo acceso a la playa.

Las labores no solo implican la demolición de las áreas recreativas, sino también la restauración del terreno a su estado original. Inicialmente, los trabajos estaban pautados para el 2 de octubre, pero el contratista enfrentó problemas para conseguir la fianza de cumplimiento exigida por el DRNA.

En la playa, también estaba José Ramón García, un aguadeño que se unió al movimiento para que se devuelva el terreno a su estado natural desde el inicio de las protestas, en el verano de 2021.

Tanto García como Rodríguez recordaron que el Campamento Carey se hizo disponible para realizar los trabajos de demolición, pero su propuesta no fue aceptada.

“Si a nosotros nos dejaban hacer eso, ya estuviera empezado, casi acabado”, aseguró Rodríguez.

El 14 de febrero de 2022, el Tribunal de Primera Instancia ordenó al Consejo de Titulares del condominio Sol y Playa demoler la estructura, remover los escombros y devolver el área afectada a su estado natural. Para ello, dio como fecha límite el 1 de marzo de 2023, plazo con el que se incumplió.

La construcción de las instalaciones recreativas, que fueron devastadas por el huracán María, en 2017, fue el foco de protestas y enfrentamientos con la Policía. Las manifestaciones se recrudecieron, luego de que trascendió que una tortuga carey quedó varada en la construcción al desovar.

Las obras fueron paralizadas por la Junta de Planificación, entidad que demandó a los titulares del condominio en agosto de 2021.