Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

AAA anuncia posibles interrupciones en el servicio por labores en planta de filtración de Toa Alta

El municipio de Bayamón anunció un plan de contingencia para mitigar el impacto de la interrupción

7 de diciembre de 2025 - 9:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los abonados que se suplen de ese sistema en los municipios de Bayamón y Toa Alta, al igual que sectores de San Juan, Guaynabo, Toa Baja, Naranjito, Corozal y Dorado, podrían experimentar desde bajas presiones hasta interrupciones en el servicio de agua. (Carlos Rivera Giusti)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El vicepresidente de Operaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis Ortiz Salgado, informó sobre posibles interrupciones del servicio de agua potable mañana, domingo, en varios municipios del norte de la Puerto Rico debido a trabajos programados de mantenimiento en la planta de filtración Enrique Ortega de Toa Alta.

El funcionario sostuvo, en declaraciones escritas, que las labores forman parte del proyecto de rehabilitación de la planta de filtración (FAAST-25) y comenzarán las 9:00 p.m. del domingo hasta, aproximadamente, las 5:00 a.m. del lunes, 8 de diciembre.

Ortiz Salgado anunció los trabajos el jueves y explicó que los abonados que se suplen de ese sistema en los municipios de Bayamón y Toa Alta, al igual que sectores de San Juan, Guaynabo, Toa Baja, Naranjito, Corozal y Dorado, podrían experimentar desde baja presión hasta interrupciones en el servicio de agua, por lo que exhortó a la ciudadanía a abastecerse de manera preventiva.

“Estas mejoras forman parte de nuestra responsabilidad en el mantenimiento y la modernización de las instalaciones que sirven a miles de familias. El cese de operaciones parcial permitirá atender componentes esenciales que requieren inspección profunda y reparación inmediata para garantizar la seguridad y eficiencia de la planta”, apuntó el vicepresidente de Operaciones de la AAA.

El funcionario explicó que, durante el periodo de intervención, la planta cesará operaciones para inspeccionar las compuertas existentes, evaluar aspectos mecánicos para identificar piezas o equipos que requieran reemplazo e inspeccionar válvulas. También se realizarán labores de mantenimiento y reparación y trabajos en la tubería de entrada hacia los mezcladores rápidos.

“Como parte de los preparativos preventivos, la AAA se encuentra en comunicación con los alcaldes de los municipios afectados, su personal y demás funcionarios, con el fin de coordinar las acciones necesarias, garantizar el apoyo operacional y asegurar una respuesta efectiva durante el periodo de trabajos programados”, indicó Ortiz Salgado.

Bayamón se prepara

Por su parte, el Municipio de Bayamón anunció este sábado un plan de contingencia para mitigar el impacto que tendrán en varias comunidades las interrupciones en el servicio de agua potable que anunció la AAA.

El ayuntamiento sostuvo tendrá disponible oasis de agua en los siguientes puntos:

  • Carretera PR-174 - Frente a la urbanización San Agustín
  • Carretera PR-829 - kilómetro (km) 10.3, Sector Collores, al lado de la iglesia Nuestra Señora de la Monserrate
  • Carretera PR-830 - km 4.9, en la Gallera Cerro Gordo, al lado del sector García
  • Carretera PR-174 - km 10.7 al lado del Cuartel Municipal La Morenita
  • Carretera PR- 174 - km 11.2, sector Los Atanasio, antiguo Guaraguao Auto Parts
  • Reparto Valencia - avenida Orquídea, frente a la cafetería El Diamante
  • Carretera PR-872 - entre el Hogar CREA y el Laboratorio Teresita
  • Carretera PR-864 - frente al parque de pelota y la escuela Virgilio Dávila
  • Carretera PR-862 - km 2.6, Urb. Victoria Heights
  • Estacionamiento Coliseo Rubén Rodríguez - al lado del acuífero norte
  • Carretera PR-812- Estación acuífera,en Dajaos

El municipio añadió que los oasis permanecerán mientras continúen los trabajos de la AAA, que se prevé afectarán toda la ciudad. Se indicó que se establecerían oasis adicionales de ser necesario.

