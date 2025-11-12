Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de noviembre de 2025
86°lluvia ligera
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

AAA completa reparación de salidero en una urbanización en San Juan

La corporación pública aseguró que el servicio de agua potable se restablecerá de forma paulatina

12 de noviembre de 2025 - 11:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sistema se encuentra en proceso de recuperación. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó, este miércoles, que su personal operacional completó los trabajos de reparación de un salidero menor en una tubería ubicada en la calle Acerola de la urbanización Milaville, en San Juan.

RELACIONADAS

En declaraciones escritas, la directora del área de Guaynabo, Rosana Nater Mllán, indicó que el pasado lunes, 10 de noviembre, vecinos del área radicaron una querella por un salidero, cuya reparación estaba programada, aseguró, para este miércoles.

“Sin embargo, debido a fluctuaciones en las presiones registradas en la mañana de hoy, que son normales en el sistema, la avería se intensificó, por lo que se procedió de inmediato con la reparación”, explicó Nater Milán.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron la fuga de agua en el medio de la calle.

La directora detalló que de los registros de la AAA consta una sola querella reciente, radicada el 10 de noviembre, y que la última en esa zona data del año 2020, por lo que se presume que se trató de una falla aislada en la pieza afectada.

Además, puntualizó que ese tipo de salideros “forman parte del día a día de nuestra operación y son atendidos de manera rutinaria y diligente para garantizar la continuidad del servicio a los abonados.”

La corporación pública informó que, al momento, el sistema se encuentra en proceso de recuperación, por lo que el servicio de agua potable se restablecerá de forma paulatina en las zonas que experimentaron interrupciones temporales.

Tags
Breaking NewsAAASan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 12 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: