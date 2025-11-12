AAA completa reparación de salidero en una urbanización en San Juan

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó, este miércoles, que su personal operacional completó los trabajos de reparación de un salidero menor en una tubería ubicada en la calle Acerola de la urbanización Milaville, en San Juan.

En declaraciones escritas, la directora del área de Guaynabo, Rosana Nater Mllán, indicó que el pasado lunes, 10 de noviembre, vecinos del área radicaron una querella por un salidero, cuya reparación estaba programada, aseguró, para este miércoles.

“Sin embargo, debido a fluctuaciones en las presiones registradas en la mañana de hoy, que son normales en el sistema, la avería se intensificó, por lo que se procedió de inmediato con la reparación”, explicó Nater Milán.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron la fuga de agua en el medio de la calle.

La directora detalló que de los registros de la AAA consta una sola querella reciente, radicada el 10 de noviembre, y que la última en esa zona data del año 2020, por lo que se presume que se trató de una falla aislada en la pieza afectada.

Además, puntualizó que ese tipo de salideros “forman parte del día a día de nuestra operación y son atendidos de manera rutinaria y diligente para garantizar la continuidad del servicio a los abonados.”