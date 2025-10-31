Opinión
Suscriptores
31 de octubre de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rescatan a dos empleados de la AAA que quedaron pillados dentro de un camión en la carretera PR-52

La Policía exhortó a las personas a utilizar vías alternas, como la carretera PR-1

31 de octubre de 2025 - 1:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
5 de diciembre de 2023 - Personal de la División de Patrulla de Carreteras de la Policía. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Dos empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) fueron rescatados por las autoridades tras quedar pillados dentro de un camión de plataforma luego de impactar una valla de seguridad en el kilómetro 37.4 del expreso PR-52, en dirección de Cayey hacia Caguas, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, el accidente ocurrió a las 12:33 p.m. en la jurisdicción de Cayey.

El agente Edgardo Ríos Skerrett, de la Comandancia de Caguas, indicó a El Nuevo Día que se trató de dos empleados de la corporación pública, de 50 y 35 años.

“Ambos se encuentran estables y fueron transportados al hospital Menonita de Cayey para ser evaluados. Todavía están trabajando en la escena para remover el camión”, informó.

La Policía añadió que solo permanece un carril abierto, en ambas direcciones, mientras se trabaja con la escena del accidente.

La Uniformada exhortó a los conductores a utilizar rutas alternas, como la carretera PR-1.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
