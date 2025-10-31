Rescatan a dos empleados de la AAA que quedaron pillados dentro de un camión en la carretera PR-52

Dos empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) fueron rescatados por las autoridades tras quedar pillados dentro de un camión de plataforma luego de impactar una valla de seguridad en el kilómetro 37.4 del expreso PR-52, en dirección de Cayey hacia Caguas, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, el accidente ocurrió a las 12:33 p.m. en la jurisdicción de Cayey.

El agente Edgardo Ríos Skerrett, de la Comandancia de Caguas, indicó a El Nuevo Día que se trató de dos empleados de la corporación pública, de 50 y 35 años.

“Ambos se encuentran estables y fueron transportados al hospital Menonita de Cayey para ser evaluados. Todavía están trabajando en la escena para remover el camión”, informó.

La Policía añadió que solo permanece un carril abierto, en ambas direcciones, mientras se trabaja con la escena del accidente.

La Uniformada exhortó a los conductores a utilizar rutas alternas, como la carretera PR-1.