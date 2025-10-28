Opinión
28 de octubre de 2025
88°nubes rotas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

AAA asegura restablecimiento total en el servicio del Superacueducto

El presidente de la entidad sostuvo que ayer, lunes, lograron la normalización del sistema

28 de octubre de 2025 - 2:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La avería en el Superacueducto fue detectada en un tramo de la tubería en Manatí.Se estima que cerca de 190,000 abonados de la AAA se quedaron sin el servicio de agua potable, luego que se determinara cerrar el Superacueducto.La AAA espera encender los sistemas de suplido este jueves, y comenzar la restauración paulatinamente, anticipando que los sectores más lejanos del sistema, como Juncos, vean normalizado el servicio luego del fin de semana.
1 / 7 | AAA asegura restablecimiento total en el servicio del Superacueducto . La avería en el Superacueducto fue detectada en un tramo de la tubería en Manatí. - Suministrada
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) aseguró haber restablecido el servicio de agua potable en su totalidad.

RELACIONADAS

Así lo afirmó este martes el ingeniero Luis González Delgado, presidente de la AAA, en un comunicado de prensa.

Explicó que el sistema se normalizó ayer, lunes, para los abonados que permanecían sin el suministro de agua debido a la avería ocurrida la semana pasada en el Superacueducto.

“Me complace informar que el servicio ya ha sido restablecido y que el sistema ha retornado a la normalidad para la totalidad de los abonados que se suplen del Superacueducto. Aun así, nuestro equipo técnico continúa monitoreando el sistema para garantizar que opere con regularidad y estabilidad en todos los sectores”, sostuvo González Delgado, en declaraciones escritas.

El presidente ejecutivo explicó que el sistema se mantiene bajo supervisión constante para detectar y atender de forma inmediata cualquier fluctuación o ajuste necesario en las presiones de la red.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los empleados y brigadas de la Autoridad que trabajaron sin descanso durante las labores de reparación, recuperación y distribución. Su dedicación fue esencial para garantizar el servicio a la ciudadanía, desde quienes atendieron directamente la reparación del sistema hasta quienes permanecieron en los oasis, en el acarreo de agua y en la coordinación con los municipios”, expresó González Delgado.

El comunicado exhortó a aquellos abonados que al día de hoy confronten problemas con el servicio a comunicarse con el Centro Telefónico de Servicio al Cliente de la Autoridad al 787-620-AGUA (2482), donde podrán reportar su situación.

“Agradezco, igualmente, a los alcaldes y funcionarios públicos que colaboraron con este esfuerzo interagencial y a la gobernadora Jenniffer González Colón por proveernos las herramientas necesarias para que la operación se llevara a cabo de forma exitosa. También extiendo mi reconocimiento a los miembros de la Guardia Nacional por su esfuerzo y apoyo en el suministro de agua a la ciudadanía”, concluyó.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
