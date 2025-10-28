La avería en el Superacueducto fue detectada en un tramo de la tubería en Manatí.

AAA asegura restablecimiento total en el servicio del Superacueducto . La avería en el Superacueducto fue detectada en un tramo de la tubería en Manatí.

1 / 7 | AAA asegura restablecimiento total en el servicio del Superacueducto . La avería en el Superacueducto fue detectada en un tramo de la tubería en Manatí. - Suministrada

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) aseguró haber restablecido el servicio de agua potable en su totalidad.

Así lo afirmó este martes el ingeniero Luis González Delgado, presidente de la AAA, en un comunicado de prensa.

Explicó que el sistema se normalizó ayer, lunes, para los abonados que permanecían sin el suministro de agua debido a la avería ocurrida la semana pasada en el Superacueducto.

“Me complace informar que el servicio ya ha sido restablecido y que el sistema ha retornado a la normalidad para la totalidad de los abonados que se suplen del Superacueducto. Aun así, nuestro equipo técnico continúa monitoreando el sistema para garantizar que opere con regularidad y estabilidad en todos los sectores”, sostuvo González Delgado, en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

El presidente ejecutivo explicó que el sistema se mantiene bajo supervisión constante para detectar y atender de forma inmediata cualquier fluctuación o ajuste necesario en las presiones de la red.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los empleados y brigadas de la Autoridad que trabajaron sin descanso durante las labores de reparación, recuperación y distribución. Su dedicación fue esencial para garantizar el servicio a la ciudadanía, desde quienes atendieron directamente la reparación del sistema hasta quienes permanecieron en los oasis, en el acarreo de agua y en la coordinación con los municipios”, expresó González Delgado.

El comunicado exhortó a aquellos abonados que al día de hoy confronten problemas con el servicio a comunicarse con el Centro Telefónico de Servicio al Cliente de la Autoridad al 787-620-AGUA (2482), donde podrán reportar su situación.