Adiós a un ícono de la salsa: la emotiva despedida de Papo Rosario entre las cinco noticias más leídas de la semana

La emotiva despedida al salsero Luis Antonio “Papo” Rosario, quien formó parte de El Gran Combo de Puerto Rico durante 38 años, destaca entre las cinco noticias más leídas de la semana en El Nuevo Día.

También captaron la atención de los lectores las tiendas que cerraron en Puerto Rico durante este 2025 y las recientes destituciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A continuación, las cinco noticias más leídas de El Nuevo Día:

El año que está por terminar trajo nuevas cadenas de tiendas a la isla, así como expansiones de múltiples comercios; pero también marcó la salida o el cierre de otros tantos establecimientos en el país.

En el listado destaca Sears, la otrora cadena icónica del comercio en Estados Unidos, que cerró la última tienda que quedaba en pie en Puerto Rico: la de Plaza Las Américas. Esta era una de las anclas del centro comercial. Su cierre definitivo ocurrió el domingo, 31 de agosto, cuando el poco inventario que quedaba estaba marcado hasta con un 80% de descuento.

¡Adiós a Sears!: la última tienda en Puerto Rico cierra sus puertas. Sears fue una de las anclas de Plaza Las Américas desde 1979.

2. Papo Rosario es despedido al ritmo de la salsa

Familiares, amigos y compañeros músicos llegaron esta semana hasta Cayey para recibir los restos del músico y cantante Luis Antonio “Papo” Rosario, exintegrante de El Gran Combo de Puerto Rico.

Según se había anticipado y de acuerdo con su voluntad, al mediodía se celebró una misa en la parroquia Nuestra Señora De La Asunción en honor al cantante, quien inmortalizó canciones como “Carbonerito“.

Hasta allí llegaron algunos excompañeros de ”Los Mulatos del Sabor", como Jerry Rivas, Anthony García, así como los cantantes Charlie Aponte, Luisito Carrión, Andy Montañez, Maelo Ruiz, Gilberto Santarosa, y los músicos Don Periñón y Humberto Ramírez, entre otros.

Exequias de Papo Rosario: así le dijeron adiós a un grande de la salsa puertorriqueña. Desde antes del mediodía, familiares, colegas, amigos y fanáticos comenzaron a llegar este martes, 23 de diciembre, a la parroquia Nuestra Señora De La Asunción, en Cayey, para darle el último adiós al cantante Luis Antonio "Papo" Rosario, quien falleció el pasado 12 de diciembre a los 78 años.

3. Renuncia el CEO y presidente de Supermercados Econo

Eduardo Marxuach, presidente y principal oficial ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés) de Supermercados Econo, ya no trabaja en la empresa, considerada la cadena más grande de supermercados en Puerto Rico.

Fuentes de El Nuevo Día, que prefirieron no se les identificara, indicaron que Marxuach cesó en sus funciones el pasado viernes, 12 de diciembre.

Eduardo Marxuach. (Luis Alcalá del Olmo)

La administración de Trump está retirando a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajador y otros altos cargos en embajadas, mientras se mueve para remodelar la postura diplomática de Estados Unidos en el extranjero con personal que se considera que apoya plenamente las prioridades del presidente.

Los jefes de misión en al menos 29 países fueron informados la semana pasada de que sus mandatos finalizarían en enero, según dos funcionarios del Departamento de Estado, que hablaron bajo condición de anonimato para hablar de los movimientos internos de personal.

El presidente Donald Trump. (Alex Brandon)

Entre los viajes documentados del delincuente sexual convicto se incluye su presencia en Puerto Rico, donde se le vio en La Fortaleza y las calles adoquinadas del Viejo San Juan.

