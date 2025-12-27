Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adiós a un ícono de la salsa: la emotiva despedida de Papo Rosario entre las cinco noticias más leídas de la semana

Conoce aquí los otros reportajes que captaron la atención de los lectores en El Nuevo Día

27 de diciembre de 2025 - 11:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las exequias fúnebres de Papo Rosario. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La emotiva despedida al salsero Luis Antonio “Papo” Rosario, quien formó parte de El Gran Combo de Puerto Rico durante 38 años, destaca entre las cinco noticias más leídas de la semana en El Nuevo Día.

También captaron la atención de los lectores las tiendas que cerraron en Puerto Rico durante este 2025 y las recientes destituciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A continuación, las cinco noticias más leídas de El Nuevo Día:

1. Cierre de tiendas en Puerto Rico: adiós a Sears y otros comercios icónicos en el 2025

El año que está por terminar trajo nuevas cadenas de tiendas a la isla, así como expansiones de múltiples comercios; pero también marcó la salida o el cierre de otros tantos establecimientos en el país.

En el listado destaca Sears, la otrora cadena icónica del comercio en Estados Unidos, que cerró la última tienda que quedaba en pie en Puerto Rico: la de Plaza Las Américas. Esta era una de las anclas del centro comercial. Su cierre definitivo ocurrió el domingo, 31 de agosto, cuando el poco inventario que quedaba estaba marcado hasta con un 80% de descuento.

Sears fue una de las anclas de Plaza Las Américas desde 1979.La cadena llegó a tener 10 tiendas en la isla en los principales centros comerciales, como Plaza del Caribe en Ponce, Mayagüez Mall y Plaza Carolina, entre otros. Ana Vargas lamentó que, después de tantos años, Sears se vaya de Puerto Rico. Ella solía comprar ahí sus espejuelos, la ropa, prendas y los juguetes para sus nietos.
1 / 12 | ¡Adiós a Sears!: la última tienda en Puerto Rico cierra sus puertas. Sears fue una de las anclas de Plaza Las Américas desde 1979. - Xavier Araújo

2. Papo Rosario es despedido al ritmo de la salsa

Familiares, amigos y compañeros músicos llegaron esta semana hasta Cayey para recibir los restos del músico y cantante Luis Antonio “Papo” Rosario, exintegrante de El Gran Combo de Puerto Rico.

Según se había anticipado y de acuerdo con su voluntad, al mediodía se celebró una misa en la parroquia Nuestra Señora De La Asunción en honor al cantante, quien inmortalizó canciones como “Carbonerito“.

Hasta allí llegaron algunos excompañeros de ”Los Mulatos del Sabor", como Jerry Rivas, Anthony García, así como los cantantes Charlie Aponte, Luisito Carrión, Andy Montañez, Maelo Ruiz, Gilberto Santarosa, y los músicos Don Periñón y Humberto Ramírez, entre otros.

Desde antes del mediodía, familiares, colegas, amigos y fanáticos comenzaron a llegar este martes, 23 de diciembre, a la parroquia Nuestra Señora De La Asunción, en Cayey, para darle el último adiós al cantante Luis Antonio “Papo” Rosario, quien falleció el pasado 12 de diciembre a los 78 años.El cantante inmortalizó temas como "Carbonerito" durante su paso, por 38 años, como vocalista de El Gran Combo de Puerto Rico.Familiares y amigos cercanos celebraron la vida del querido exponente de música tropical.
1 / 15 | Exequias de Papo Rosario: así le dijeron adiós a un grande de la salsa puertorriqueña. Desde antes del mediodía, familiares, colegas, amigos y fanáticos comenzaron a llegar este martes, 23 de diciembre, a la parroquia Nuestra Señora De La Asunción, en Cayey, para darle el último adiós al cantante Luis Antonio “Papo” Rosario, quien falleció el pasado 12 de diciembre a los 78 años. - Suministrada

3. Renuncia el CEO y presidente de Supermercados Econo

Eduardo Marxuach, presidente y principal oficial ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés) de Supermercados Econo, ya no trabaja en la empresa, considerada la cadena más grande de supermercados en Puerto Rico.

Fuentes de El Nuevo Día, que prefirieron no se les identificara, indicaron que Marxuach cesó en sus funciones el pasado viernes, 12 de diciembre.

Eduardo Marxuach, president of the supermarket chain.
Eduardo Marxuach. (Luis Alcalá del Olmo)

4. Donald Trump destituye a casi 30 embajadores y diplomáticos de carrera que ocupan altos cargos alrededor de mundo

La administración de Trump está retirando a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajador y otros altos cargos en embajadas, mientras se mueve para remodelar la postura diplomática de Estados Unidos en el extranjero con personal que se considera que apoya plenamente las prioridades del presidente.

Los jefes de misión en al menos 29 países fueron informados la semana pasada de que sus mandatos finalizarían en enero, según dos funcionarios del Departamento de Estado, que hablaron bajo condición de anonimato para hablar de los movimientos internos de personal.

El presidente Donald Trump.
El presidente Donald Trump. (Alex Brandon)

5. Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein

Entre los viajes documentados del delincuente sexual convicto se incluye su presencia en Puerto Rico, donde se le vio en La Fortaleza y las calles adoquinadas del Viejo San Juan.

Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​Jeffrey Epstein sostiene un cheque enorme con la firma de Donald Trump. Fotografía que muestra el cuello de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov.
1 / 62 | Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​ - The Associated Press

Breaking NewsPuerto RicoPapo RosarioEconomíaSupermercados EconoDonald TrumpJeffrey Epstein
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
