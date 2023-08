La División de Desarrollo Rural del Departamento Agricultura federal (USDA, en inglés) ha implementado nuevos índices de elegibilidad para el Programa de Vivienda Unifamiliar en Puerto Rico, con lo que esperan que más familias puertorriqueñas puedan adquirir, construir o reparar una propiedad en una zona rural bajo esta iniciativa.

Los nuevos límites de ingreso permitirán que las familias compuestas por una a cuatro personas, con un ingreso en conjunto de $39,550, o familias de cinco a ocho integrantes, con una entrada combinada de $52,200, puedan aplicar al programa. Antes del cambio en la tabla, una familia de uno a cuatro miembros debía tener un tope de ingresos de $22,600 para ser elegible.

Los programas de vivienda de la agencia son para la compra de residencias, construcción de nuevos hogares y para la reparación de estructuras, particularmente aquellas que hayan sido afectadas por el huracán Fiona.

“El personal del USDA en Rural Development en Puerto Rico se dio a la tarea de recopilar data relacionada a los ingresos de aquellas familias que excedían el límite para la categoría de ingresos bajos, porque la metodología era el análisis de los ingresos medios y utilizaba límites sumamente bajos y no reflejaba la realidad de la Isla”, explicó Joaquín Altoro, administrador del Programa de Vivienda Rural del USDA.

PUBLICIDAD

Asimismo, agregó que “aumentar estos límites redundaría en que las familias serán elegibles a los programas de préstamo directo para la compra, construcción o rehabilitación de una vivienda. Estos límites son atractivos para los desarrolladores y constructores de proyectos de vivienda, ya que esto garantiza que habrá mas familias siendo elegibles a los programas de vivienda del Departamento de Agricultura federal, lo que redundaría en una mayor oferta de vivienda para familias de bajos ingresos”.

Durante el anuncio de los nuevos índices de elegibilidad estuvieron presentes varios representantes de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Puerto Rico Association of Realtors, el Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América y la Asociación de Alcaldes, entre otras organizaciones que darán a conocer más detalles sobre estos programas en sus respectivos espacios.

“Esto crea un ciclo de desarrollo económico sustentable, donde nosotros podamos ayudar a las comunidades rurales a desarrollar su economía. Puerto Rico, como isla, como archipiélago, va a tener un futuro próspero, una ruralía viva, donde la gente quiera vivir en los cascos urbanos de las comunidades en la montaña”, auguró Maximiliano Trujillo Ortega, director estatal de Desarrollo Rural de USDA en Puerto Rico.

Por su parte, Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes, señaló que “estamos viendo cada vez municipios con menos población y eso no es porque la gente no quiera vivir en nuestros pueblos, es porque no hay vivienda asequible. Muchas personas han optado por renta de propiedades en lugar de compra de propiedades, porque no tenían mecanismos como este. Así que esto es el inicio, a mi entender, de muchas otras iniciativas que debemos trabajar en equipo para poder paliar una crisis que existe”.

PUBLICIDAD

Los requisitos de elegibilidad para este programa, además de los índices de ingresos, son ser mayor de edad y ciudadano estadounidense. Se informó que, usualmente, no se pide un “down payment” y el interés es de 4.1% a un término de 33 años.

Otro de los programas que se regirá por los mismos índices de elegibilidad es el de Préstamos y Subvenciones para Reparaciones de Viviendas Unifamiliares, también conocido como el RH504, que proporcionará a los propietarios de viviendas de bajo o muy bajo costo, el dinero para reparar, mejorar o modernizar sus viviendas.

“Las personas que sufrieron daños el año pasado, que fueron declaradas desastres naturales por el presidente (Joe) Biden, que fueron las inundaciones que ocurrieron en el norte de la isla y obviamente los daños causados por Fiona, cualifican para un donativo para reparar su hogar. El donativo es de $40,650. Este programa, en su forma normal, tiene solamente un donativo de $10,000 y todo lo demás tiene que estar rodeado por un préstamo”, explicó Trujillo Ortega.

La División de Desarrollo Rural del Departamento Agricultura federal tiene oficinas en Utuado, Juana Díaz, Morovis, Mayagüez, Caguas y Camuy. Para más información sobre los programas, los interesados pueden acceder a: www.rd.usda.gov/pr