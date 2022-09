A casi 48 horas del fallecimiento de un anciano que se encontraba refugiado en la Escuela Ecológica de Culebra, el alcalde de la isla municipio, Edilberto Romero Llovet, hizo un llamado a las autoridades para que recojan el cadáver que permanece en un cuarto con aire acondicionado en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).

”No puedo seguir aquí con ese cadáver”, expresó el ejecutivo municipal en entrevista con este diario al explicar que en Culebra no hay morgues para colocar cadáveres y la situación se complica porque tampoco hay funerarias.

”Hemos llamado a Nino Correa (director del Negociado de Manejo de Emergencias), a la gente de Seguridad Pública, a la secretaria de la gobernación (Noelia García). Bueno, hemos llamado a todo el mundo porque nos preocupa el hecho de que ese cadáver está en un cuarto con aire acondicionado en el CDT. Gracias a Dios que no ha hecho sol porque ¡imagínate! Mi miedo es que esto ya representa un riesgo de salud”, acotó el alcalde al indicar que esta es la única situación a atender en medio de la emergencia suscitada en Puerto Rico por el huracán Fiona pues el ciclón no causó daños mayores en la isla municipio.

PUBLICIDAD

Don Elías Díaz Ortiz, de 82 años, murió de lo que pareció ser un “infarto masivo” la tarde del viernes, 17 de septiembre. El hombre se encontraba refugiado a la espera de la llegada del huracán Fiona.

El gobernador Pedro Pierluisi reaccionó de inmediato a la situación y destacó que en el refugio había una enfermera que le prestó los primeros auxilios. Además, sostuvo que una ambulancia llegó al lugar a los seis minutos de haberse activado la alerta de emergencia. Aun así, desafortunadamente, don Elías falleció.

Debido a la emergencia atmosférica se determinó guardar el cadáver en un cuarto con aire acondicionado del CDT. El plan era que personal de la Guardia Nacional de Puerto Rico se trasladara ayer, domingo, a buscar al fenecido en un helicóptero y transportarlo hasta el Instituto de Ciencias Forenses. El trámite estaba pautado para las 5:00 de la tarde. En cambio, las condiciones climáticas complicaron la agenda.

”Sabemos que hubo una emergencia. Pero ya de hoy no puede pasar que lo recojan. Honestamente, no creo que aguante 24 horas más”, expuso el alcalde en referencia a que el cuerpo podría comenzar a descomponerse y convertirse en una amenaza de salud pública pues no está debidamente refrigerado. Aclaró que contrario a la mayoría del país, en Culebra el 100% de los residentes tienen servicio de electricidad desde ayer.

/

El asunto de manejo de cadáveres en Culebra ha generado discusión durante años. Hace dos años, una familia denunció a través de los medios de comunicación la pesadilla que vivieron al no poder trasladar durante más de 16 horas el cuerpo de un ser querido.

PUBLICIDAD

En aquella ocasión, marzo de 2020, Wilfredo Fontánez narró a este diario las vicisitudes que pasaron en su familia pues, además de que el cuerpo estuvo sin refrigerar por muchas horas, tampoco se lograba traslado aéreo del cuerpo. Destacó que había un contrato con la compañía Vieques Air Link para emergencias y transporte de cadáveres.

El alcalde de entonces, William Solís, destacó que cuando muere alguien en Culebra después de las 6:00 de la tarde era “bien difícil” mover en transportación aérea el cuerpo. De hecho, Solís subrayó lo necesario que se hacía en Culebra instalar una nevera especializada para guardar cadáveres y que, a su vez, se adiestrara a personal del municipio sobre el manejo de cuerpos. En cambio, dos años después el problema continúa sin atenderse.