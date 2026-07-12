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Alcalde de San Juan anuncia renovaciones en plazas de Río Piedras

Miguel Romero destacó que destinará $6.1 millones en fondos federales para las obras en la Plaza de la Convalecencia y la Plaza del Pilar

12 de julio de 2026 - 4:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los trabajos se extenderán por alrededor de 12 meses. (alexis.cedeno)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Municipio de San Juan anunció una serie de mejoras para la Plaza de la Convalecencia y la Plaza del Pilar, en el casco urbano de Río Piedras, que incluyen trabajos de rehabilitación, elementos de seguridad y hasta la instalación de “chorritos” de agua para el deleite de los niños.

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“Estamos invirtiendo fondos del programa de la Revitalización de la Ciudad, del programa CDBG, que son fondos que se asignaron en 2018 para ayudar a que los espacios públicos estén en mejores condiciones”, expresó el alcalde de San Juan, Miguel Romero durante una conferencia de prensa en la que reveló, además, que el proyecto tendrá un costo de $6.1 millones.

Según detalló el ejecutivo municipal, las obras contemplan la rehabilitación de las estructuras de ambas plazas, así como la renovación del pavimento, la reparación de las rampas peatonales y la instalación de los “chorritos” de agua.

“Queremos que las comunidades, los que viven aquí, que crían sus familias aquí, que están en Río Piedras con sus niños puedan venir a la plaza y disfrutar como hace la gente del Condado en Stella Maris, como lo hace la gente del Viejo San Juan allá en la Plaza del Quinto Centenario”, dijo Romero.

En total, las renovaciones tendrán un costo de $6.1 millones.
En total, las renovaciones tendrán un costo de $6.1 millones. (alexis.cedeno)

Los trabajos tendrán una duración estimada de 12 meses y comenzarán en la Plaza del Pilar, “para no conllevar cerrar todas las plazas simultáneamente”.

“No vamos a intervenir en la totalidad de ese espacio de golpe. Eso va a permitir esa coordinación que se hace con los contratistas, que se le informe a la Junta Comunitaria, a los comerciantes que se lleven a cabo de una manera adecuada“, aseguró Romero al ser cuestionado sobre cómo mantendría control del flujo vehicular durante las obras en el casco urbano de Río Piedras. ”Siempre los proyectos de construcción causan algún tipo de incomodidad", aseveró.

Los trabajos contemplan, además, cámaras de seguridad, botones de pánico que alerten a la Policía en caso de emergencia, servicio de wifi, rehabilitación de baños públicos y mejoras en las estructuras de accesibilidad requeridas por leyes federales.

“Con este proyecto, hay cerca de $81.6 millones en construcción de obras públicas en Río Piedras”, añadió Romero al destacar entre estos la rehabilitación del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), la avenida Universidad y el puente peatonal Henry Klumb, que conecta la Universidad de Puerto Rico (UPR) con el casco urbano, proyectos anunciados el pasado noviembre.

El dinero provendrá de los fondos CDBG-DR y del programa de la Revitalización de la Ciudad.
El dinero provendrá de los fondos CDBG-DR y del programa de la Revitalización de la Ciudad. (alexis.cedeno)
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Miguel RomeroRío PiedrasSan Juan
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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