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Alcalde de San Juan comparte con el rey Felipe VI en encuentro de alcaldes en Madrid

Junto a otros mandatarios municipales, Miguel Romero le entregó al rey sus prioridades y compromisos para San Juan

26 de octubre de 2026 - 1:51 PM

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El alcalde de San Juan Miguel Romero saluda al rey de España, Felipe VI. (FRANCISCO GOMEZ )
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, se presentó el domingo junto al rey de España, Felipe VI en el Palacio de Zarzuela como parte del cierre del Encuentro de Ciudades Iberoamericanas en Madrid.

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Según una publicación en su cuenta de Facebook, Romero Lugo y otros mandatarios municipales de distintos países entregaron al rey español “un documento que recoge las prioridades y los compromisos que compartimos para atender los retos de nuestras ciudades”.

“Agradezco al rey Felipe VI por recibirnos, por su interés en el trabajo que realizamos desde nuestras ciudades y por el cariño de siempre para San Juan”, lee la publicación del alcalde de la ciudad capital de Puerto Rico.

La participación de Romero en la actividad en Madrid se dio a solo días que el Departamento de Estados de Estados Unidos le negara una visa para entrar a Puerto Rico a la exalcaldesa de Barcelona y candidata a la presidencia española, Ada Colau, para participar del evento Ciudades Valientes en Caguas.

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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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