La ex candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Alexandra Lúgaro anunció hoy, miércoles, que dejará su puesto de trabajo en la organización Foundation for Puerto Rico.

“El viernes, 17 de febrero, será mi último día de trabajo en Foundation for PR”, comenzó por indicar Lúgaro en su mensaje de despedida que publicó en sus redes sociales.

Agregó que “no me voy con tristeza de este espacio, sino agradecida con el equipo de trabajo, satisfecha con lo alcanzado y sumamente entusiasmada con poder dedicar mi tiempo y esfuerzos a nuevos proyectos que me apasionan y que ciertamente, no pueden esperar más”.

Lúgaro se desempeñó como directora ejecutiva del Centro de Innovación Estratégica que estableció la institución sin fines de lucro. Trabajó allí desde febrero de 2021, cuatro meses después de las elecciones de 2020.

En aquel momento, Foundation for Puerto Rico anunció su contratación luego que Lúgaro anunció su retiro de la política electoral para “ayudar a Puerto Rico desde otros espacios”.

En su mensaje en las redes sociales, Lúgaro no indicó si volverá al ruedo político, faltando año y nueve meses para las próximas elecciones generales.

“Ahora… ¡Qué venga lo próximo! ¡Pendientes!”, se limitó a indicar Lúgaro.

El mensaje más bien se concentró en despedirse de la institución y en agradecimientos a la organización y a las personas con las que trabajó.

“Aunque no es fácil despedirme de un espacio que me permitió desarrollar iniciativas cruciales para el país y liderar la siembra de una nueva cepa de líderes; me voy con la satisfacción del impacto logrado y con la alegría de ver el semillero germinado”, expresó Lúgaro.

Añadió que “desde lograr enmarcar a Puerto Rico por primera vez en los 82 factores del Índice Global de Innovación y conectar a todos los sectores a través del Consejo; hasta crear la Mesa de Educación y llevar a cabo la primera Academia de Líderes; sin duda alguna, montamos una gran zapata para el desarrollo socioeconómico del país”.

“A Foundation for PR, a todo su personal y en especial a mi equipo del Centro, Analis Barreto, Francis Pérez y Yanira Rivera, nuevamente, GRACIAS. Saben que siempre estaré aquí para todo aquello en lo que les puede aportar”, afirmó.