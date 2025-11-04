Alivio para empleados federales: 60 días de moratoria en el pago del servicio de agua potable

Los empleados federales afectados por el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos podrán sentir un alivio en sus finanzas, al no tener que pagar por el servicio de agua potable gracias a una moratoria de 60 días provista por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), anunció este martes el presidente ejecutivo de la corporación pública, Luis Reinaldo González Delgado.

“Hemos identificado alternativas para que los empleados federales mantengan el acceso a un servicio esencial como es el agua. Como parte de esta gestión, hemos establecido un plan especial de apoyo para estos empleados. La AAA va a estar ofreciendo una prórroga especial a las cuentas de los empleados federales que están siendo afectados por el cierre (gubernamental)“, precisó el funcionario durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

“Para efectos de las cuentas, se va a aplicar un bloqueo, por excepción, para evitar que se generen las órdenes de suspensión de servicio. Y este bloqueo será por un periodo inicial de 60 días con la posibilidad de extenderlo si la situación se prolongara. Al final del cierre, se van a estar ofreciendo alternativas de planes de pagos flexibles para poder saldar los balances pendientes sin penalidades adicionales”, agregó.

PUBLICIDAD

González Delgado precisó que, para acogerse a la moratoria, el titular de la cuenta debe ser el empleado federal. Sin embargo, reconoció que, en algunas familias impactadas también por el cierre del gobierno estadounidense, la cuenta no está a nombre de un funcionario federal, pero sí de un miembro del núcleo.

El presidente ejecutivo de la AAA dijo que pueden extender la ayuda a esos casos, siempre y cuando se presente evidencia de que el empleado federal vive en la casa para la que se pide la moratoria.

Igualmente, dijo que harán lo propio con empleados federales que no sean propietarios de una vivienda, pero puedan probar, mediante un contrato de arrendamiento, que pagan el servicio de agua potable.

“Como parte de los documentos que va a estar sometiendo para poder solicitar esta prórroga debe presentar una identificación con foto y el documento oficial que certifique su posición como empleado federal sin remuneración activa", detalló.

Quienes interesen solicitar el beneficio pueden enviar sus documentos a través del correo electrónico ayudaempleadosfederales@acueductospr.com, o llamar al Centro de Servicio al Cliente telefónico al 787-620-2482, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. los siete días de la semana. También pueden visitar las oficinas comerciales, en horario de 7:30 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes.