Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
4 de noviembre de 2025
83°bruma
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alivio para empleados federales: 60 días de moratoria en el pago del servicio de agua potable

La ayuda podría extenderse si el cierre del gobierno de Estados Unidos se prolonga

4 de noviembre de 2025 - 5:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente ejecutivo de la AAA dijo que el solicitante debe presentar una identificación con foto y el documento oficial que certifique su posición como empleado federal sin remuneración activa. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Los empleados federales afectados por el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos podrán sentir un alivio en sus finanzas, al no tener que pagar por el servicio de agua potable gracias a una moratoria de 60 días provista por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), anunció este martes el presidente ejecutivo de la corporación pública, Luis Reinaldo González Delgado.

“Hemos identificado alternativas para que los empleados federales mantengan el acceso a un servicio esencial como es el agua. Como parte de esta gestión, hemos establecido un plan especial de apoyo para estos empleados. La AAA va a estar ofreciendo una prórroga especial a las cuentas de los empleados federales que están siendo afectados por el cierre (gubernamental)“, precisó el funcionario durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

“Para efectos de las cuentas, se va a aplicar un bloqueo, por excepción, para evitar que se generen las órdenes de suspensión de servicio. Y este bloqueo será por un periodo inicial de 60 días con la posibilidad de extenderlo si la situación se prolongara. Al final del cierre, se van a estar ofreciendo alternativas de planes de pagos flexibles para poder saldar los balances pendientes sin penalidades adicionales”, agregó.

González Delgado precisó que, para acogerse a la moratoria, el titular de la cuenta debe ser el empleado federal. Sin embargo, reconoció que, en algunas familias impactadas también por el cierre del gobierno estadounidense, la cuenta no está a nombre de un funcionario federal, pero sí de un miembro del núcleo.

El presidente ejecutivo de la AAA dijo que pueden extender la ayuda a esos casos, siempre y cuando se presente evidencia de que el empleado federal vive en la casa para la que se pide la moratoria.

Igualmente, dijo que harán lo propio con empleados federales que no sean propietarios de una vivienda, pero puedan probar, mediante un contrato de arrendamiento, que pagan el servicio de agua potable.

“Como parte de los documentos que va a estar sometiendo para poder solicitar esta prórroga debe presentar una identificación con foto y el documento oficial que certifique su posición como empleado federal sin remuneración activa", detalló.

Quienes interesen solicitar el beneficio pueden enviar sus documentos a través del correo electrónico ayudaempleadosfederales@acueductospr.com, o llamar al Centro de Servicio al Cliente telefónico al 787-620-2482, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. los siete días de la semana. También pueden visitar las oficinas comerciales, en horario de 7:30 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes.

El gobierno federal cerró el 1 de octubre debido a las diferencias entre republicanos y demócratas en torno al presupuesto del presente año fiscal. Desde entonces, la administración de Jenniffer González ha realizado dos ferias de empleos dirigidas principalmente a estos empleados. Este miércoles, el cierre se convierte en el más largo en la historia.

Tags
AAAGobierno federalagua potable
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 4 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: