Allanan albergue en Arecibo presuntamente atado a la desaparición del perro de Luar la L

El artista denunció esta semana, a través de sus redes sociales, que el can desapareció de la urbanización en la que reside en Río Grande . Y, aunque en el video no explica cómo un albergue localizado en Arecibo atiende recogido de animales realengos en el municipio de Río Grande, este despotricó contra el Centro de Control y Albergue Capitán Correa.

“Desde el jueves (9 de mayo) Johnny no aparece. El perro duerme conmigo, dentro de mi casa – como se supone que duerma un animal – yo solamente lo saco para que vaya a hacer sus necesidades. Hace cuatro días (que) yo no veo a mi perro ”, denunció el reguetonero.

“Llamo a Arecibo y los cab*** me dicen que no pueden dar información del perro...del perro que se llevaron ilegalmente, con collar, con placa, con chapa, con número pa´ (sic) que se comunicaran con las personas y no lo hicieron tampoco[...]No sean tan caripelaos (sic), ustedes son unos puercos, unas sabandijas”, tronó en sus redes.