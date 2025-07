Y es que, por más difícil que han sido los pasados meses, las circunstancias no han logrado robarles la alegría que les distingue. La solidaridad y el agradecimiento han sido más fuertes. “Todo lo que tú ves aquí son donaciones” , indicó la mujer, mientras señalaba una butaca y un juego de comedor.

“Entre los cortes de luz y tener que prender velas porque no teníamos para comprar una planta (eléctrica), pues, sucedió el desastre”, narró Zapata. “Ha sido difícil. No nos quejamos, pero cada cual le gustaría estar en su casita, en su hogar, pero no nos quejamos”, agregó.