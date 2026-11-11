Apagones selectivos dejan a más de 61,000 abonados sin servicio de energía eléctrica en Puerto Rico

Más de 61,000 abonados permanecían sin servicio eléctrico este miércoles debido a apagones selectivos provocados por deficiencias en la generación, informó el consorcio LUMA Energy.

Según los datos divulgados por la empresa, unos 61,475 clientes, equivalentes al 4.19% de sus abonados, se encontraban sin electricidad. Mientras, 1,406,748 clientes (95.81%), contaban con servicio.

Bayamón era la zona con mayor cantidad de abonados afectados, con 27,808 clientes sin luz, seguida de Carolina, con 20,717.

En Arecibo se reportaron 8,861 abonados sin servicio; Ponce registró 3,044; Caguas, 676; Mayagüez, 358, y San Juan, 11.

LUMA indicó que el sistema eléctrico se estaba restableciendo gradualmente y que los relevos de carga registrados por la falta de generación estaban culminando.