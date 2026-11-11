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Apagones selectivos dejan a más de 61,000 abonados sin servicio de energía eléctrica en Puerto Rico

LUMA Energy atribuyó las interrupciones a deficiencias en la generación

11 de noviembre de 2026 - 4:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bayamón era la zona con mayor cantidad de abonados afectados, con 27,808 clientes sin luz, seguida de Carolina, con 20,717. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Más de 61,000 abonados permanecían sin servicio eléctrico este miércoles debido a apagones selectivos provocados por deficiencias en la generación, informó el consorcio LUMA Energy.

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Según los datos divulgados por la empresa, unos 61,475 clientes, equivalentes al 4.19% de sus abonados, se encontraban sin electricidad. Mientras, 1,406,748 clientes (95.81%), contaban con servicio.

Bayamón era la zona con mayor cantidad de abonados afectados, con 27,808 clientes sin luz, seguida de Carolina, con 20,717.

En Arecibo se reportaron 8,861 abonados sin servicio; Ponce registró 3,044; Caguas, 676; Mayagüez, 358, y San Juan, 11.

LUMA indicó que el sistema eléctrico se estaba restableciendo gradualmente y que los relevos de carga registrados por la falta de generación estaban culminando.

“Hay relevos de carga por deficiencias de generación. Sin embargo el sistema eléctrico se está restableciendo gradualmente y los relevos de carga registrados debido a la falta de generación están culminando. Nuestros equipos continúan monitoreando de cerca las condiciones del sistema mientras avanza el restablecimiento del servicio”, puntualizó.

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Breaking NewsLUMA EnergyEnergía eléctricaEnergía Puerto RicoGenera PR
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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