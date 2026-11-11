Apagones selectivos dejan a más de 61,000 abonados sin servicio de energía eléctrica en Puerto Rico
LUMA Energy atribuyó las interrupciones a deficiencias en la generación
11 de noviembre de 2026 - 4:34 PM
11 de noviembre de 2026 - 4:34 PM
Más de 61,000 abonados permanecían sin servicio eléctrico este miércoles debido a apagones selectivos provocados por deficiencias en la generación, informó el consorcio LUMA Energy.
Según los datos divulgados por la empresa, unos 61,475 clientes, equivalentes al 4.19% de sus abonados, se encontraban sin electricidad. Mientras, 1,406,748 clientes (95.81%), contaban con servicio.
Bayamón era la zona con mayor cantidad de abonados afectados, con 27,808 clientes sin luz, seguida de Carolina, con 20,717.
En Arecibo se reportaron 8,861 abonados sin servicio; Ponce registró 3,044; Caguas, 676; Mayagüez, 358, y San Juan, 11.
LUMA indicó que el sistema eléctrico se estaba restableciendo gradualmente y que los relevos de carga registrados por la falta de generación estaban culminando.
“Hay relevos de carga por deficiencias de generación. Sin embargo el sistema eléctrico se está restableciendo gradualmente y los relevos de carga registrados debido a la falta de generación están culminando. Nuestros equipos continúan monitoreando de cerca las condiciones del sistema mientras avanza el restablecimiento del servicio”, puntualizó.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: