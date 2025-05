El Nuevo Día solicitó ayer una reacción del secretario del Departamento de Salud , Víctor Ramos , pero no se produjo.

Dijo esperar que las autoridades correspondientes se aseguren de que el proceso de cambio de precios no dificulte el acceso de los pacientes a los medicamentos y sus tratamientos de salud. En Puerto Rico, hay cerca de 850 farmacias de comunidad en los 78 municipios.

Si bien la orden requiere determinadas acciones a las farmacéuticas, del texto no se desprende ningún marco regulatorio que las obligue a hacerlo, aunque plantea ciertas amenazas en cuanto a regulación futura .

En su orden, Trump instruye al secretario de Comercio y el representante comercial de Estados Unidos tomar “todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar que los países extranjeros no participen en ningún acto, política o práctica que pueda ser irrazonable o discriminatoria, o que pueda perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos, y que tenga el efecto de obligar a los pacientes estadounidenses a pagar una cantidad desproporcionada de investigación y desarrollo farmacéutico global, incluyendo la supresión del precio de los productos farmacéuticos por debajo del valor justo de mercado en países extranjeros”.

Aunque no establece una cronología clara más allá de los 30 días, el decreto sostiene que, si no se logran avances significativos, el secretario de Salud y Servicios Humanos deberá presentar un plan para la imposición de precios mediante reglamentación. Además, en momentos en que crece la guerra arancelaria debido a las imposiciones de Trump sobre el resto de los países y la respuesta de otras naciones con tarifas similares, la nueva orden amenaza con recurrir a la importación de medicamentos, a precios más bajos, si las farmacéuticas no reducen sus costos.