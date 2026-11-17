Bajan levemente los niveles de diez embalses y La Plata sigue en ajustes operacionales
Tras meses bajo condiciones de sequía, gran parte de los abastos de agua en Puerto Rico comienzan a estabilizarse
17 de noviembre de 2026 - 9:15 AM
17 de noviembre de 2026 - 9:15 AM
Diez de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tuvieron bajas leves en sus niveles de agua en las últimas 24 horas.
Según una gráfica provista por la corporación pública, la baja más pronunciada fue en el embalse Patillas que perdió 0.15 metros de su agua, pero se mantiene en nivel de seguridad con 64.79 metros.
En cuanto a los embalses principales que suplen agua a la zona metropolitana, Carraízo y La Plata perdieron 0.02 y 0.05 metros, respectivamente. Sin embargo, ninguno tuvo bajas significativas en sus categorías.
La Plata, por ejemplo, se mantiene en nivel de ajustes operacionales, siendo el más crítico en este momento. Este embalse suma 3.06 metros total de agua en su cuenca.
La AAA no vislumbra someter a ninguno de sus abonados a un plan de racionamiento.
Por otra parte, el embalse en Fajardo adquirió 0.02 metros de agua.
A su vez, los embalses Dos Bocas y Caonillas, que suplen al Superacueducto, aumentaron sus niveles de agua por 0.28 y 0.09 metros y continúan saludables.
Las condiciones de sequía en Puerto Rico no han culminado y el archipiélago continúa bajo los efectos de un fenómeno de El Niño intenso al igual que un déficit de lluvia que provocó durante el verano bajas sustanciales a los principales embalses de Puerto Rico y a su vez obligó a la AAA a someter a sus abonados a un plan de racionamiento en varios pueblos.
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