Diez de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tuvieron bajas leves en sus niveles de agua en las últimas 24 horas.

Según una gráfica provista por la corporación pública, la baja más pronunciada fue en el embalse Patillas que perdió 0.15 metros de su agua, pero se mantiene en nivel de seguridad con 64.79 metros.

En cuanto a los embalses principales que suplen agua a la zona metropolitana, Carraízo y La Plata perdieron 0.02 y 0.05 metros, respectivamente. Sin embargo, ninguno tuvo bajas significativas en sus categorías.

La Plata, por ejemplo, se mantiene en nivel de ajustes operacionales, siendo el más crítico en este momento. Este embalse suma 3.06 metros total de agua en su cuenca.

La AAA no vislumbra someter a ninguno de sus abonados a un plan de racionamiento.

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Por otra parte, el embalse en Fajardo adquirió 0.02 metros de agua.

Los niveles de los embalses de Puerto Rico el 17 de noviembre. (AAA)

A su vez, los embalses Dos Bocas y Caonillas, que suplen al Superacueducto, aumentaron sus niveles de agua por 0.28 y 0.09 metros y continúan saludables.