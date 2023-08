Emocionada por el inicio de un nuevo año escolar, Rolianys Ayala, de 15 años, admiraba esta mañana las trenzas que lucirá en su primer día de clases y que acababan de hacerle en su cabello como parte de la actividad “Acicala’os para la escuela”, que llevó a cabo este domingo el Municipio de Loíza en el Centro de Servicios Municipales Carlos Escobar López.

“Cuando me las estaban haciendo, dije ‘wow’, unas trencitas, nunca me habían hecho algo así, y me encantan”, expresó la joven, que inicia esta semana el décimo grado de escuela superior.

“Acicala’os para la Escuela” es un evento comunitario en el que barberos y estilistas donan su tiempo y esfuerzo para atender a niños y adolescentes con recortes, trenzas y moños gratis, como incentivo para el regreso clases.

“Me siento bien, muy impaciente porque ya quiero entrar a la escuela, me siento cómoda, feliz”, dijo Rolianys a El Nuevo Día.

“Es la primer vez que compartimos esto, había visto esta iniciativa anteriormente, pero hoy nos decidimos venir, y (Rolianys) está encantada”, contó, por su parte, Carmen Laura Carrión Carrasquillo, de 67 años, abuela de la adolescente.

Los estudiantes del sistema de educación pública regresan a los salones este miércoles, 16 de agosto. Como Rolianys, otras y otros adolescentes y niños hacían fila y esperaban su turno, junto a un familiar, para ser atendidos por alguno de los barberos o estilistas que participaron en la iniciativa.

El niño Luis Andrés Viera Calderón es recortado por el barbero Efraín Carrasquillo como parte del evento “Acicala’os para la Escuela”. (Carlos Giusti/Staff)

“Año tras año, hago este trabajo porque me gusta ver en los niños esa satisfacción, siempre participo”, manifestó Eydie Carrasquillo. La estilista de 42 años sostuvo que este tipo de eventos sirve también para animar a los estudiantes a iniciar con entusiasmo el nuevo año escolar. “Que sigan adelante y cumplan sus metas, que lo que se propongan, luchen hasta tenerlo”, compartió como consejo para los jóvenes.

Entre quienes donaban su tiempo y trabajo, también estaba Ralph Plaza, de 61 años. “Soy nacido y criado en Loíza, y con este movimiento, pues yo estoy devolviendo lo que el pueblo me ha dado durante mis años de carrera”, relató el barbero con 41 años de servicio en ese pueblo. “Tengo que estar aquí”, subrayó, mientras le realizaba un “low fade” a Luis, un joven de 13 años que comienza esta semana octavo grado.

En la actividad, no solo donaron su tiempo profesionales de Loíza. Entre los barberos, también estaba Efraín Carrasquillo, de 62 años. “Me gusta participar en estas cosas para ayudar a la gente. No todo el mundo tiene para pagar un recorte; los recortes ahora están sobre $15, no todo el mundo los tiene”, sostuvo.

La iniciativa representó un ahorro para las familias que, durante este periodo, deben realizar ajustes económicos para cubrir los costos relacionados con el regreso a clases.

“Los recortes están en $12, $15, hasta $20. Aparte de que uno invirtió en los accesorios de la escuela, los uniformes, libretas y todo eso, pues esto es dinerito que uno se economiza”, relató Antonio Carrasquillo Sirino, un padre de 41 años que se encontraba en la actividad junto a sus hijos de 11, 3 y un 1 año y medio.

“Hay que estudiar porque, si uno no estudia, uno no llega a ser un profesional. Yo exhorto a que estudien y le echen ganas. El mío mayor tiene buen promedio, es del cuadro de honor, estamos ahí encima de él con las asignaciones, haciendo los trabajos, y se ha superado”, resaltó, orgulloso, mientras le realizaban un recorte a Ian, el mayor de sus hijos.

Este año, se esperaba la participación de entre 50 y 60 niños y adolescentes en la actividad, estimó Betzaida López, directora de la Oficina de Servicios a la Comunidad del Municipio de Loíza. El evento continuaba durante la tarde, en el puente Herrera, con música, casas de brinco y actividades para los estudiantes, a modo de cierre del verano y bienvenida al periodo de clases.