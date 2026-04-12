Janice Rodríguez Ayala nunca pensó que la experiencia de cuidar al padre de sus hijos –quien estuvo encamado durante dos años antes de fallecer– se convertiría en una nueva ruta profesional. Durante ese tiempo, asumió la responsabilidad “sin ningún tipo de capacitación o autocuidado”.
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.
Casa Kai impulsa oportunidades en Santurce con un modelo que ya muestra resultados de inserción laboral
La organización, liderada por Richard Carrión, ha desarrollado un enfoque comunitario que combina formación vocacional para adultos con programas artísticos para jóvenes
12 de abril de 2026 - 6:00 AM