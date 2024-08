Cerca de medio millón de clientes permanecen sin servicio eléctrico

A las 8:00 a.m. del jueves, el portal de estatus de servicio del consorcio LUMA Energy detallaba que 469,885 clientes estaban sin electricidad. Esto equivale al 32% del universo de abonados.

Esto representa una leve disminución al compararlo con los 482,033 clientes que no tenían servicio a las 6:00 a.m.

La región más afectada, a las 8:00 a.m., por la interrupción de servicios es Caguas, con 131,218 abonados sin luz. Le sigue Mayagüez, con 118,670 abonados a oscuras, y luego Carolina, con 95,441.

La región menos afectada, a las 8:00 am., era Bayamón, donde 12,633 clientes no tienen servicio.

El presidente del consorcio energético que está a cargo de la transmisión y distribución de la red eléctrica, Juan Saca, había advertido por los pasados días que se experimentarían interrupciones eléctricas durante el paso cercano de Ernesto, lo que se atribuye a la fragilidad del sistema. El miércoles en la tarde, este no pudo precisar cuándo se podría restablecer el servicio en su totalidad.

“Todavía no (podemos indicar cuánto tiempo tomaría) porque no quiero ser irresponsable. Se han identificado 22 estructuras que fueron dañadas, pero no hemos encontrado ninguna situación catastrófica”, sostuvo Saca.