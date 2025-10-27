Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de octubre de 2025
83°nubes rotas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cierran portones en el Recinto de Cayey de la UPR durante paro laboral

La institución anunció la implementación de medidas para que los profesores ofrezcan clases a distancia

27 de octubre de 2025 - 2:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La rectora de la UPR-Cayey esperaba reunirse con los líderes de los gremios para tratar de alcanzar algún acuerdo. (Xavier Garcia)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las operaciones académicas de forma presencial fueron interrumpidas este lunes en el Recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico (UPR-Cayey).

RELACIONADAS

Así lo informó la administración de la institución en un comunicado de prensa, indicando que se debió a una “paralización de labores decretada hoy por el Sindicato de Trabajadores”, que incluyó “el cierre de portones en el campus”.

Asimismo, la rectora interina, Rochellie Martínez Vivas, explicó que se ha activado el plan de contingencia docente, solicitando a los profesores ofrecer sus cursos a distancia mediante plataformas en línea.

La medida incluye clases sincrónicas y asincrónicas, mientras se resuelve la situación obrero-patronal.

“La UPR Cayey enfrenta actualmente una situación relacionada con un reclamo presentado por el Sindicato de Trabajadores y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), el cual se encuentra bajo evaluación e investigación conforme a los procedimientos institucionales y reglamentarios aplicables”, apuntó Martínez Vivas, en declaraciones escritas.

“Desde el inicio del proceso, la administración universitaria ha mantenido comunicación directa con los representantes de los gremios, procurando atender sus planteamientos mediante un diálogo abierto y respetuoso”, agregó.

Martínez Vivas informó que solicitó una reunión con los gremios a las 2:00 p.m. de hoy, lunes, con el fin de retomar las conversaciones y avanzar hacia una resolución que permita el restablecimiento total de las labores presenciales.

El cierre de los portones fue anunciado temprano en la mañana por el Consejo General de Estudiantes de la UPR-Cayey.

“Reafirmamos que toda manifestación o actividad legítima debe realizarse sin incurrir en actos que vulneren los derechos de otros miembros de la comunidad, incluyendo el no rompimiento de líneas de piquete”, expresó la carta del presidente del Consejo, Raymond Rodríguez Burgos.

Tags
Universidad de Puerto RicoUPR en CayeyBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: