Cierran portones en el Recinto de Cayey de la UPR durante paro laboral

Las operaciones académicas de forma presencial fueron interrumpidas este lunes en el Recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico (UPR-Cayey).

Así lo informó la administración de la institución en un comunicado de prensa, indicando que se debió a una “paralización de labores decretada hoy por el Sindicato de Trabajadores”, que incluyó “el cierre de portones en el campus”.

Asimismo, la rectora interina, Rochellie Martínez Vivas, explicó que se ha activado el plan de contingencia docente, solicitando a los profesores ofrecer sus cursos a distancia mediante plataformas en línea.

La medida incluye clases sincrónicas y asincrónicas, mientras se resuelve la situación obrero-patronal.

“La UPR Cayey enfrenta actualmente una situación relacionada con un reclamo presentado por el Sindicato de Trabajadores y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), el cual se encuentra bajo evaluación e investigación conforme a los procedimientos institucionales y reglamentarios aplicables”, apuntó Martínez Vivas, en declaraciones escritas.

“Desde el inicio del proceso, la administración universitaria ha mantenido comunicación directa con los representantes de los gremios, procurando atender sus planteamientos mediante un diálogo abierto y respetuoso”, agregó.

Martínez Vivas informó que solicitó una reunión con los gremios a las 2:00 p.m. de hoy, lunes, con el fin de retomar las conversaciones y avanzar hacia una resolución que permita el restablecimiento total de las labores presenciales.

El cierre de los portones fue anunciado temprano en la mañana por el Consejo General de Estudiantes de la UPR-Cayey.