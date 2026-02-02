¿Cuál es la avería en Carraízo que pudiera afectar a sobre 40 mil abonados?

Una avería en un motor en la represa Carraízo afectaría a unos 44,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la zona metropolitana de Puerto Rico, anunció la noche del domingo la corporación pública.

Pero, ¿cuál es la avería? ¿Por qué ocurrió? ¿Cuánto tardará su reparación? ¿Cuánto costará?

Esto es lo que sabemos al momento sobre la avería y el proceso de reparación:

¿Cuál es la avería y por qué ocurrió?

El presidente de la AAA, Luis González Delgado, indicó a El Nuevo Día que “el sábado hubo un bajón de luz que provocó que todas las unidades se apagaran. Una vez pasado el evento, comenzamos con el protocolo de reinicio del bombeo y esta última bomba no entró a operar como de costumbre”.

Agregó que “cuando se hizo la evaluación, se encontró que el motor se había “cruzado”, como decimos en buen puertorriqueño, y se tuvo que sacar para repararlo. Todo apunta a que fue producto del bajón”.

“Le pedí a la firma que está trabajando la reparación que tenga un informe detallado con fotos porque sé que por ahí los compañeros de LUMA están diciendo que no han recibido ninguna notificación por parte de la AAA”, señaló el funcionario.

En declaraciones escritas, LUMA Energy indicó que “continuamente mantenemos comunicación con las agencias y dependencias gubernamentales incluyendo la AAA y atendemos con prioridad cualquier situación que pueda afectar sus instalaciones”.

“Sin embargo, hasta el momento no tenemos indicación de alguna situación particular en el área de Carraízo que haya podido impactar el las operaciones de la AAA”, expuso LUMA.

“Reiteramos nuestra disposición a atender cualquier necesidad, siempre y cuando sea reportada por los canales establecidos. Hasta el momento no hemos recibido comunicación oficial de la AAA escalando alguna situación que requiera nuestra intervención”, añadió.

Por su parte, González Delgado adelantó que “si se determina científicamente comprobado que fue por el bajón, ellos van a tener una comunicación de parte de AAA”.

Al preguntarle si esos motores que mueven las maquinaria de bombeo tienen sistemas de protección para las fluctuaciones de voltaje, González Delgado aseguró que sí, pero dijo que “no hay sistema infalible”.

“Hubo cuatro (motores) que pudieron seguir por esos equipos. En el caso de esta quinta unidad, tuvo que haber ‘baipaseado’ el sistema de seguridad y legó la fibra del motor”, señaló.

También dijo que tienen bajo evaluación la causa de la avería de otro motor que está fuera de servicio desde el año pasado y está a la espera de que lleguen piezas que se ordenaron y se construyen fuera de Puerto Rico.

“Lo que tenía preliminarmente es que había pasado algo similar (la causa). Para que ese equipo se dañe, es que se cruce o que pierda algún tipo de rotación... es lo que más falla”, afirmó.

¿Cuánto costará la reparación?

No hay un número exacto sobre el costo para arreglar la avería:

“No tenemos el estimado. Se tiró la emergencia operacional para atender a la mayor brevedad posible”, sostuvo el presidente de la corporación pública.

“Cuando tengamos los costos finales, van a ser parte del informe final que vamos a someter a todas las partes, que de alguna manera tendrán una reclamación, para que tengan el número real”, puntualizó.

“Yo voy a cobrarles todo lo que pueda cobrarles, porque ya está bueno. Esto no es la primera vez que pasan estos eventos”, manifestó.

“Uno trata de manejarlo como si fueran empresas hermanas, pero llega el momento que el costo y los intangibles que se provocan, no puede ser que le cueste solamente a una entidad como tal. Sin en efecto se determina científicamente que fue así, haremos lo propio”, abundó.

González Delgado comentó que, a nivel personal, tiene reclamaciones a LUMA por pérdida de enceres electrodomésticos.

“Y le pasa a AAA. Tenemos que usar generadores cuando no hay energía... el diesel. Todos esos costos los asume la Autoridad. No los asume LUMA”, apuntó.

¿Qué municipios y sectores son los afectados?

Clientes de varios sectores de San Juan, Carolina y Loíza tendrán bajas presiones de agua e interrupciones debido a que una de cinco máquinas de bombeo en la mencionada represa dejó de operar .

¿Cuánto tardará el proceso?

Según le han informado a González Delgado, la reparación podría tardar al menos 15 días.

Asimismo, explicó que personal de una compañía privada que tiene contrato con la AAA comenzó el proceso de reparación este domingo.

“Ayer mismo se comenzó a desmantelar la unidad para llegar a lo componentes que están averiados y a comenzar a trabajar con ellos”, precisó.