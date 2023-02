Se estima que en Puerto Rico hay alrededor de 60,000 personas viviendo con la enfermedad de Alzheimer. Pero esta condición que avanza de forma lenta en quienes la padecen, impacta a su vez a los familiares o allegados que se convierten en cuidadores de largo término, una gesta de amor que no está exenta de otros riesgos a la salud.

“En el área de la enfermedad de Alzheimer el trabajo con los cuidadores es tan importante como el trabajo con los pacientes”, apuntó el doctor Francisco Javier Parga, coordinar del Registro de Alzheimer y otras demencias del Departamento de Salud, en entrevista con El Nuevo Día.

En un esfuerzo por crear conciencia sobre la importancia del cuidado de salud de los cuidadores de estos pacientes, dicha dependencia de la agencia está llevando a cabo sesiones educativas virtuales –el tercer lunes de cada mes- dirigidas precisamente a los cuidadores y familiares. La sesión más reciente fue esta tarde.

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y, con el tiempo, la habilidad de llevar a cabo las tareas más sencillas, según definido por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, en inglés). Los estimados más recientes citados por Salud fueron realizados por la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico –51,000 personas-, y el investigador José Carrión en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) -hasta 71,000 personas-. La agencia promedia la cifra en 60,000 individuos con Alzheimer en la isla.

Parga indicó que, asumiendo por ejemplo que cada paciente tenga en promedio dos cuidadores, se trata de un grupo poblacional de entre 100,000 y 140,000 personas que, al tiempo que cuidan por el bienestar de su familiar con el diagnóstico, no deben perder de perspectiva su propio estado de salud.

En ese sentido, las sesiones virtuales que promueve Salud tienen como objetivo “reforzarle al cuidador sus destrezas de autocuidado, para entonces fortalecerse y cuidar mejor al enfermo”, explicó Parga.

“En el caso de los pacientes hay una serie de servicios médicos que son críticos, pero los cuidadores son los que realmente están asumiendo no solo el cuidado, sino también la guía, la mente externa de la persona con Alzheimer, que olvida, que se confunde, cambiándolo en la etapa más avanzada, bañándolo ya cuando está encamado”, sostuvo el doctor.

Uno de los aspectos a los que el cuidador debe prestar atención es a la salud mental y emocional. Parga explicó, por ejemplo, que la falta de sueño, dificultades para dormir, pérdida de control y llanto pueden ser señales de que la persona que cuida necesita asistencia psicológica como parte de su cuidado de salud. En algunos casos también podría incorporarse la asistencia psiquiátrica.

“El cuidador que está consciente de todo lo que está pasando es el que tiene serias secuelas emocionales, porque el paciente, según va progresando la condición no solo olvida las cosas, sino que no se da cuenta de lo que le está ocurriendo”, manifestó.

Cada cuidador puede tener una necesidad distinta. Por eso Parga exhortó a los cuidadores a reflexionar sobre cuáles podrían ser las áreas en las que pudiera requerir asistencia. “En casi cualquier enfermedad el primero que se descuida es el cuidador. Si el cuidador enferma, ¿entonces quién cuida al enfermo?”, manifestó.

Parga describió otros escenarios en los que la persona cuidadora podría requerir atención, como en la alimentación si no cumple con sus comidas o no vela por el consumo de nutrientes necesarios, o atender sus propias condiciones de salud visitando a un médico y no faltar a las citas. Hay cuidadores que también sufren un impacto físico en medio de las tareas de cuido. “El espasmo que tengo en la espalda, en el cuello, dolores que tengo en los brazos”, mencionó el coordinador a modo de ejemplo.

“Cada persona en particular debe evaluarse para identificar cuál o cuáles son los servicios necesarios que debe buscar para mantenerse en la mejor condición posible y poder servir adecuadamente a este familiar, a este ser querido que es el que tiene la enfermedad”, apuntó.