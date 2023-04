Vega Baja.- La bebé de casi dos semanas de nacida, de padres residentes en Nueva York, fue dada de alta hoy, miércoles, y salió del hospital Wilma Vázquez en los brazos de su madre tras recibir orientaciones médicas sobre el cuidado de la menor, quien nació prematura.

“Finalmente, ya tengo a mi bebé y estoy lista para ir a casa. Estamos muy felices y emocionados. Cuando llamé a su papá, él lloró”, expresó Jackeline Jones a su salida del hospital. La mujer fue escoltada en una silla de ruedas y sostenía a la niña mientras atendía a los medios de la prensa, cerca de las 3:00 p.m..

“Estamos aquí y por fin puedo cargarla, abrazarla e ir con ella para casa”, agregó.

Momento en el que la niña de 13 días de nacida es dada de alta del hospital Wilma Vázquez en Vega Baja. (Stephanie Rojas)

Previo a que la menor de 13 días de nacida fuera dada de alta, su abuela Sharlie Mciver, residente de Nueva York, denunció la dilatación del hospital para entregar a la bebé a su familia, lo cual, según expresó, podría ser razón para que demanden a la institución hospitalaria.

PUBLICIDAD

“El hospital debe responder muchas preguntas. Mi única demanda es que el hospital nos de a mi nieta y sus récords médicos”, insistió la abuela, quien es trabajadora social en Nueva York.

A las 1:30 p.m., la doctora pediátrica que se supone que orientara a la familia no había llegado al hospital en Vega Baja por lo que la bebé no había podido ser dada de alta. “(La pediatra) no ha llegado todavía”, reclamó Mciver en ese momento. “Esto es totalmente inaceptable. Ha sido muy fuerte para mi hija...”, abundó en sus expresiones frente la entrada de emergencia del hospital.

Comentó que deseaban salir ayer mismo del hospital, pero la administración les indicó tarde en la noche que no sería así.

Alegó que su hija, de 22 años, fue confundida por una doctora del hospital, de apellido Rivera, que le había indicado que podía salir del país y dejar a cargo a la abuela materna de la bebé por unos días en lo que regresaba de Nueva York. Incluso, Mciver contó que el mismo administrador del hospital se disculpó con ella por esta confusión.

“Ella tiene valores. Esta es su primera hija. Ella comenzó a llorar ayer cuando le dijeron que no iba a tener a la niña. El papá de la niña también está en pánico. Toda nuestra familia está en precios esperando que nos entreguen a Alicia”, dijo la abuela de la menor.

Mientras tanto, el director del hospital, Jose Talavera, compartió, mas temprano, que el proceso para dar de alta sería completado esta tarde e indicó que al salir de alta, la menor debe ser evaluada por un neurólogo pediátrico para confirmar si puede tomar un avión.

PUBLICIDAD

Luego de concluida la investigación, el Departamento de la Familia había autorizado desde ayer, martes, a la gerencia del hospital dar de alta a la menor y que regresara con su madre biológica. Sin embargo, a los familiares no le permitieron salir anoche con la pequeña porque faltaban unos papeles y una orientación de la pediatra.

“Ella (la mamá de la bebé) la ha visitado todos estos días. Se supone que desde ayer la entregaran a sus padres. No fue como hasta las 10 de la noche ayer (martes) que le informaron que no la iba a dar de alta hasta hoy”, expresó, por su parte, la licenciada Yaniris Reyes Pagán, representante legal de la familia por Servicios Legales.

Licenciada Yaniris Reyes Pagán, representante legal de la familia por Servicios Legales. (Stephanie Rojas)

Los padres de la bebé explicaron, la semana pasada a la prensa, que la menor no fue abandonada, sino que, por el contrario, estuvo acompañada por ellos en el hospital hasta el miércoles pasado, cuando ambos regresaron a Nueva York -donde residen- para atender asuntos personales. Ellos pensaban que la menor la iban a dar de alta en esa fecha. Incluso, tenían un pasaje para la bebé, pero ese día del viaje le informaron que faltaban unos resultados por lo que no se la podían llevar del hospital.

La determinación de viajar a Estados Unidos, narró la secretaria de Familia, Ciení Rodríguez Troche, conocida tras saber la versión de los padres y abuela de la bebé, estaba basada en que la abuela de la bebé se quedaría en Puerto Rico con la niña hasta que fuera dada de alta para luego regresar juntas a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Posteriormente, la madre de la bebé, quien regresó a Puerto Rico, dijo a los medios de comunicación a las afueras del tribunal que todo se trató de una confusión, un malentendido, y que ella nunca abandonaría a su bebé. De paso, sostuvo que la comunicación con el hospital no fue la mejor y señaló que “no confiaba” en la institución hospitalaria.