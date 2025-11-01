Opinión
1 de noviembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De Deborah Carthy Deu a los boricuas jubilados en España: estas son las cinco noticias más leídas de la semana

Además, los lectores se interesaron por conocer más sobre los estragos del huracán Melissa en Jamaica

1 de noviembre de 2025 - 1:00 PM

1985 | Deborah Carthy Deu se convirtió en la segunda puertorriqueña en ser coronada Miss Universe. (Gary Williams)
1985 | Deborah Carthy Deu se convirtió en la segunda puertorriqueña en ser coronada Miss Universe. (Gary Williams)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Los relatos de jubilados boricuas que buscan una vida más tranquila en España y los estragos del huracán Melissa en Jamaica encabezan la lista de las cinco noticias más leídas esta semana en El Nuevo Día.

No obstante, este no fue el único tema que acaparó la atención. En el listado también sobresale la historia detrás de la coronación de la Miss Universe 1985, la soberana puertorriqueña Deborah Carthy Deu.

A continuación las cinco noticias más leídas:

Boricuas jubilados en España cuentan su historia

Mientras en Puerto Rico muchos jubilados hacen malabares para que el dinero les rinda hasta fin de mes, otros optan por empacar sus maletas y cruzar el Atlántico en busca de un retiro más digno y asequible.

En ese panorama, España se ha posicionado como uno de los destinos preferidos por los pensionados extranjeros, gracias a su sistema de salud accesible, un transporte público eficiente, su clima agradable y una economía más estable, según un estudio publicado en 2024 por la firma Global Citizen Solutions.

Una bandera española ondea mientras los bañistas disfrutan de un día de playa en Barbate, en la provincia de Cádiz, España, el sábado 25 de julio de 2020. (AP Foto/Emilio Morenatti)
Una bandera española ondea mientras los bañistas disfrutan de un día de playa en Barbate, en la provincia de Cádiz, España, el sábado 25 de julio de 2020. (AP Foto/Emilio Morenatti) (The Associated Press)

El primer ministro de Jamaica declara al país como “zona catastrófica”

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró al país como “zona catastrófica” tras el impacto del poderoso huracán Melissa, de categoría 5, y que disminuyó a 4 horas, después de tocar tierra en Westmoreland, localidad ubicada en el suroeste.

Las autoridades jamaicanas reportaron que el sistema tropical provocó daños en seis hospitales y dejó carreteras inundadas, postes de luz y árboles caídos, según datos preliminares.

Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica, cerca de New Hope, con vientos máximos sostenidos estimados de 185 mph.No obstante, en boletines posteriores, el huracán debilitó la potencia de sus vientos a 150 mph, llevándolo a categoría 4.Una mujer camina entre escombros en Santa Cruz, St Elizabeth, Jamaica.
1 / 39 | En imágenes: así fue el impacto del huracán Melissa en Jamaica. Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica, cerca de New Hope, con vientos máximos sostenidos estimados de 185 mph. - Rudolph Brown

La reina que no lloró: Deborah Carthy Deu y la elegancia que conquistó al universo

Luego de 15 años de haber coronado a su primera reina universal, Puerto Rico celebró por todo lo alto la llegada de una nueva soberana de la belleza: Miss Universe 1985, Deborah Carthy Deu.

En una época en la que la sencillez y la elegancia eran la mejor carta de presentación de una reina, un lunes, 15 de julio de 1985, una joven puertorriqueña de apenas 19 años se coronó como la mujer más bella del universo.

Deborah Carthy Deu como Brownie de las Girls Scouts en 1971.Deborah Carthy Deu a sus 15 años en 1981.Denise Quiñones, Zuleyka Rivera y Deborah Carthy Deu, en el anuncio de que Puerto Rico sería sede de Miss Universe 2026. También participaron del anuncio la Miss Universe 2024 Victoria Kjær Theilvig; la gobernadora Jenniffer González y otros funcionarios.
1 / 38 | Del escenario al universo: un recorrido visual por la historia de Deborah Carthy Deu. Deborah Carthy Deu como Brownie de las Girls Scouts en 1971. - Archivo

Estos son algunos de los sospechosos arrestados por un esquema de robo y venta de vehículos

Agentes de la Policía diligenciaron 15 órdenes de arresto contra presuntos miembros de tres organizaciones criminales dedicadas a la venta ilegal de vehículos hurtados, armas de fuego y drogas.

En conferencia de prensa, el superintendente de la Uniformada, Joseph González, indicó que el operativo, denominado “Impacto en la Sombra”, culminó con el arresto de 10 individuos en las áreas policíacas de Bayamón y Vega Baja.

González precisó que, como parte de la investigación, oficiales del Negociado de Vehículos Hurtados de la Policía ocuparon 6 vehículos, 17 armas de fuego y sustancias controladas.

Agentes de la Policía diligenciaron 15 órdenes de arresto contra presuntos miembros de tres organizaciones criminales dedicadas a la venta ilegal de vehículos hurtados, armas de fuego y drogas.El operativo, denominado “Impacto en la Sombra”, culminó con el arresto de 10 individuos en las áreas policíacas de Bayamón y Vega Baja. En la imagen, Christian Ruz Reina, imputado por violaciones a la Ley de Armas y Ley de Sustancias Controladas.Organigrama de los dos arrestados de la presunta organización que opera en Vega Baja.
1 / 12 | Estos son algunos de los sospechosos arrestados por un esquema de robo y venta de vehículos. Agentes de la Policía diligenciaron 15 órdenes de arresto contra presuntos miembros de tres organizaciones criminales dedicadas a la venta ilegal de vehículos hurtados, armas de fuego y drogas. - Alex Figueroa Cancel

La caída del príncipe Andrés: 35 años de escándalos en la familia real

La caída en desgracia definitiva del príncipe Andrés, hermano del rey Charles III, tras renunciar a todos sus títulos y honores reales, culmina más de tres décadas de polémicas que han lastrado la reputación del que fuera el hijo predilecto de la difunta reina Isabel II.

Desde sus primeros contactos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, hasta sus controvertidas actividades empresariales y acusaciones de abuso sexual, la vida de Andrés ha sido un dolor de cabeza para la monarquía británica, lo que le llevó a retirarse de la vida pública en 2019 y a que su madre le despojara de sus títulos militares en 2022.Década de 1990: El príncipe conoce a través de la novia de este, Ghislaine Maxwell, aunque su secretario aseguró que la relación se remontaba a principios de los 90.0ctubre de 2025: Algunos diputados británicos solicitan que se otorguen al Parlamento competencias para poderle retirar formalmente los títulos, al margen de lo que decida la familia real.
1 / 16 | La caída del príncipe Andrés: 35 años de escándalos en la familia real. Desde sus primeros contactos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, hasta sus controvertidas actividades empresariales y acusaciones de abuso sexual, la vida de Andrés ha sido un dolor de cabeza para la monarquía británica, lo que le llevó a retirarse de la vida pública en 2019 y a que su madre le despojara de sus títulos militares en 2022. - The Associated Press
Breaking NewsMiss UniverseEspañaPuerto RicoCertamen de bellezaJamaica
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
