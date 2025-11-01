De Deborah Carthy Deu a los boricuas jubilados en España: estas son las cinco noticias más leídas de la semana

Los relatos de jubilados boricuas que buscan una vida más tranquila en España y los estragos del huracán Melissa en Jamaica encabezan la lista de las cinco noticias más leídas esta semana en El Nuevo Día.

No obstante, este no fue el único tema que acaparó la atención. En el listado también sobresale la historia detrás de la coronación de la Miss Universe 1985, la soberana puertorriqueña Deborah Carthy Deu.

A continuación las cinco noticias más leídas:

Mientras en Puerto Rico muchos jubilados hacen malabares para que el dinero les rinda hasta fin de mes, otros optan por empacar sus maletas y cruzar el Atlántico en busca de un retiro más digno y asequible.

En ese panorama, España se ha posicionado como uno de los destinos preferidos por los pensionados extranjeros, gracias a su sistema de salud accesible, un transporte público eficiente, su clima agradable y una economía más estable, según un estudio publicado en 2024 por la firma Global Citizen Solutions.

Una bandera española ondea mientras los bañistas disfrutan de un día de playa en Barbate, en la provincia de Cádiz, España, el sábado 25 de julio de 2020.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró al país como “zona catastrófica” tras el impacto del poderoso huracán Melissa, de categoría 5, y que disminuyó a 4 horas, después de tocar tierra en Westmoreland, localidad ubicada en el suroeste.

Las autoridades jamaicanas reportaron que el sistema tropical provocó daños en seis hospitales y dejó carreteras inundadas, postes de luz y árboles caídos, según datos preliminares.

Luego de 15 años de haber coronado a su primera reina universal, Puerto Rico celebró por todo lo alto la llegada de una nueva soberana de la belleza: Miss Universe 1985, Deborah Carthy Deu.

En una época en la que la sencillez y la elegancia eran la mejor carta de presentación de una reina, un lunes, 15 de julio de 1985, una joven puertorriqueña de apenas 19 años se coronó como la mujer más bella del universo.

Agentes de la Policía diligenciaron 15 órdenes de arresto contra presuntos miembros de tres organizaciones criminales dedicadas a la venta ilegal de vehículos hurtados, armas de fuego y drogas.

En conferencia de prensa, el superintendente de la Uniformada, Joseph González, indicó que el operativo, denominado “Impacto en la Sombra”, culminó con el arresto de 10 individuos en las áreas policíacas de Bayamón y Vega Baja.

González precisó que, como parte de la investigación, oficiales del Negociado de Vehículos Hurtados de la Policía ocuparon 6 vehículos, 17 armas de fuego y sustancias controladas.

La caída en desgracia definitiva del príncipe Andrés, hermano del rey Charles III, tras renunciar a todos sus títulos y honores reales, culmina más de tres décadas de polémicas que han lastrado la reputación del que fuera el hijo predilecto de la difunta reina Isabel II.

