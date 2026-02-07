Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De los Grammys al cheque de alivio contributivo: las cinco noticias más leídas de la semana

Descubre qué historias, escándalos y giros inesperados acapararon la atención de los lectores en El Nuevo Día

7 de febrero de 2026 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny accepts the award for album of the year for "Debí Tirar Más Fotos" during the 68th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 1, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

De la alfombra roja de los Grammy a polémicas judiciales y medidas económicas que impactan a los contribuyentes, la semana estuvo marcada por noticias que captaron la atención de todos.

Entre escándalos relacionados a los archivos del fallecido pederasta Jeffrey Epstein, la reciente aprobación de una resolución contributiva en la Legislatura y recomendaciones de salud, estas cinco historias se convirtieron en las más leídas de la semana en El Nuevo Día. A continuación, el resumen:

1. Grammy 2026: famosos derrochan elegancia en la alfombra roja

La Academia de la Grabación celebra la 68ª edición de los premios Grammy desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

El artista puertorriqueño Bad Bunny a su llegada a la alfombra roja de los Grammy 2026.Bad Bunny cuenta con nominaciones en seis categorias. FKA twigs.
1 / 51 | Grammy 2026: famosos derrochan elegancia en la alfombra roja. El artista puertorriqueño Bad Bunny a su llegada a la alfombra roja de los Grammy 2026. - Jordan Strauss

2. Archivos de Jeffrey Epstein plagados de desnudos sin censura y nombres de víctimas

Los archivos del caso federal de Epstein publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) revelaron una alarmante exposición de información sensible.

Entre los documentos se encontraban fotos desnudas sin censura y los nombres y rostros de víctimas de abusos sexuales, así como datos personales como números de cuentas bancarias y de Seguro Social, dejando a la vista detalles que debían permanecer protegidos.

Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​Jeffrey Epstein sostiene un cheque enorme con la firma de Donald Trump. Fotografía que muestra el cuello de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov.
1 / 62 | Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​ - The Associated Press

La filtración generó indignación y preocupación por la privacidad de las víctimas, ya que la ley que obliga al DOJ a abrir estos archivos incluía mecanismos para resguardar su identidad. Los documentos debían mostrar los nombres tachados y ocultar los rostros y cuerpos de las víctimas en las imágenes, pero estas medidas de protección no se cumplieron completamente, lo que reabre el debate sobre la seguridad y el respeto a las personas afectadas en procesos judiciales de alto perfil.

3. La Cámara y el Senado aprueban el cheque de alivio contributivo

La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron el lunes la resolución que busca repartir unos $500 millones en sobrantes del gobierno a los contribuyentes, en ausencia de un cambio en el sistema contributivo.

La Resolución Conjunta de la Cámara 278 se aprobó en ese cuerpo -con 49 votos a favor y hubo cuatro legisladores ausentes. En el Senado, la legislación recibió 26 votos a favor y uno en contra, del senador independiente Eliezer Molina.

El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara baja, Eddie Charbonier Chinea, defendió el proyecto al indicar que cuenta con una carta del Departamento de Hacienda indicando que cuenta con $813.7 millones.

El Capitolio de Puerto Rico.
El Capitolio de Puerto Rico. (Enrique Muchacho)

4. Ya es ley el cheque de alivio contributivo: ¿quién cualifica y cuándo llegará el pago?

La gobernadora Jenniffer González Colón ha convertido en ley la resolución que permite al gobierno emitir “un cheque de alivio contributivo”, pero si todavía tienes dudas del alcance de la medida, aquí la detallamos.

Según un reporte a clientes publicado por la firma Galíndez LLC, la resolución convertida en ley provee pagos directos a individuos elegibles que corresponderán al año contributivo 2025 mientras la Legislatura continúa con la evaluación de los proyectos que forman parte de la segunda etapa de una reforma contributiva permanente.

Para efectos de la administración, el proyecto cameral 1014 provee para un ajuste de las escalas de ingreso sujetas a contribución y una reducción de las tasas contributivas aplicables a individuos. La medida sería parte de lo que la administración ha descrito como la segunda fase de su reforma contributiva.

La gobernadora Jenniffer González Colón.
La gobernadora Jenniffer González Colón. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

5. Los tres alimentos de consumo diario que afectan a los riñones

Algunos alimentos de consumo diario pueden afectar la salud renal si se consumen en exceso.

Entre ellos, los ricos en sodio, como los alimentos congelados o procesados, pueden elevar la presión arterial y dañar los riñones; las papas, por su alto contenido de potasio, pueden provocar hiperpotasemia en personas con enfermedad renal crónica; y los productos con gran cantidad de azúcar, incluidas las bebidas azucaradas, se asocian con obesidad, resistencia a la insulina y mayor riesgo de daño renal.

Una imagen de archivo que simula los riñones.
Una imagen de archivo que simula los riñones. (Shutterstock)

Por tanto, limitar estos alimentos es clave para proteger la función de los riñones y prevenir complicaciones, según un nuevo estudio recién publicado.

Breaking NewsGrammyJeffrey EpsteinBad BunnyReforma contributiva
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
El diario de hoy
sábado, 7 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
¿Quiénes somos?

