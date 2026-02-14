Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Del “show” de Bad Bunny en el Super Bowl al caso Yexeira Torres: las cinco noticias más leídas

Conoce la lista de las historias que más llamaron la atención esta semana

14 de febrero de 2026 - 3:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny actúa durante el medio tiempo del partido de fútbol americano de la Super Bowl 60 de la NFL. (Julio Cortez)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Si no seguiste de cerca el acontecer noticioso en Puerto Rico o quieres ponerte al día con los reportajes que más interés generaron, aquí te presentamos las cinco historias más leídas de la semana en El Nuevo Día.

RELACIONADAS

El listado incluye reportajes sobre la participación del artista Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl hasta la investigación del caso de la bailarina Yexeira Torres Pacheco en la serie “Las Caras del Crimen”.

A continuación las cinco noticias más leídas:

1. Yexeira Torres Pacheco, la bailarina que Puerto Rico no olvida

Esta fotogalería recorre la vida de Yexeira Torres Pacheco, una joven bailarina cuyo feminicidio marcó un precedente en Puerto Rico.

A través de imágenes, invitamos a recordar quién fue Yexeira más allá del caso: una vida llena de arte, sueños y luz, truncada injustamente.

En la cuarta temporada de la serie “Las Caras del Crimen” de El Nuevo Día se abordó su caso.

Yexeira Torres Pacheco, de 23 años, desapareció en octubre de 2011. La joven destacaba como bailarina y coreógrafa del entonces reguetonero juvenil Miguelito. El padre de Yexeira Torres Pacheco no pudo contener las lágrimas desde mucho antes que se dictara sentencia contra Roberto Quiñones Rivera por el asesinato de su hija.
1 / 36 | Yexeira Torres Pacheco, la bailarina que Puerto Rico no olvida . Yexeira Torres Pacheco, de 23 años, desapareció en octubre de 2011.

2. La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española reconoce a Bad Bunny

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió una resolución en la que reconoce de manera oficial la destacada labor de Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, por su aportación excepcional a la difusión global de la lengua española.

Según se detalló, la institución subraya que Bad Bunny es en la actualidad el creador e intérprete de música popular de mayor proyección internacional.

Y es que, a través de su carrera, “ha contribuido significativamente a que el español alcance una presencia notable en diferentes rincones del mundo. La Academia resalta que el español de Puerto Rico constituye un elemento esencial en la identidad y la obra artística del cantante".

Tras bastidores: emotivo momento entre Bad Bunny y Ricky Martin

Tras bastidores: emotivo momento entre Bad Bunny y Ricky Martin

“Tsunami de emociones": el abrazo de orgullo boricua que conmueve a Puerto Rico

3. Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica

El artista puertorriqueño convirtió el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en una celebración de música y cultura latina, con ritmos, baile y una aparición sorpresa de Ricky Martin y Lady Gaga

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".La escenografía consistió de vegetación múltiple. Bad Bunny cantó por 13 minutos y frente a 68,000 fanáticos que se encontraban en el estadio y miles más que estaban viendo desde otros lugares.
1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II

4. Pablo José Hernández sobre Bad Bunny: “En Puerto Rico se habla español y estamos orgullosos de ello”

“En Puerto Rico se habla español”, acentuó el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, al defender la presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

“Hablamos español y estamos orgullosos de ello. Y es resultado de nuestra resiliencia y nuestra resistencia a los intentos de asimilarnos, tras la invasión estadounidense en 1898, y para todos los latinos en Estados Unidos, es un símbolo de que debemos sentirnos orgullosos de nuestro español. Debemos sentirnos empoderados para expresar nuestra cultura, nuestros sentimientos y nuestro entusiasmo en español”, dijo Hernández.

5. Despiden a figura de la televisiín por sus comentarios sobre Bad Bunny en el Super Bowl

La estadounidense Jill Zarin quedó fuera de “The Golden Life“, la nueva producción de E! después de sus polémicos comentarios sobre la actuación del artista en el medio tiempo del Super Bowl, el cual calificó como el peor espectáculo de medio tiempo de la historia.

Zarin es una personalidad de televisión estadounidense, empresaria y socialité, conocida principalmente por ser una de las integrantes originales del reality show “The Real Housewives of New York City” (RHONY), repportó el medio El Universal.

“Ante los recientes comentarios públicos de Jill Zarin, Blink49 Studios ha decidido no seguir adelante con su participación en The Golden Life”, informó la productora a Variety el 10 de febrero, y agregó:“Seguimos comprometidos con la producción de la serie de acuerdo con los estándares y valores de nuestra empresa”.

Tags
Breaking NewsBad BunnyNFLYexeira Torres PachecoLas Caras del CrimenSuper Bowl
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 14 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: