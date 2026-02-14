Del “show” de Bad Bunny en el Super Bowl al caso Yexeira Torres: las cinco noticias más leídas

Si no seguiste de cerca el acontecer noticioso en Puerto Rico o quieres ponerte al día con los reportajes que más interés generaron, aquí te presentamos las cinco historias más leídas de la semana en El Nuevo Día.

El listado incluye reportajes sobre la participación del artista Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl hasta la investigación del caso de la bailarina Yexeira Torres Pacheco en la serie “Las Caras del Crimen”.

A continuación las cinco noticias más leídas:

Esta fotogalería recorre la vida de Yexeira Torres Pacheco, una joven bailarina cuyo feminicidio marcó un precedente en Puerto Rico.

A través de imágenes, invitamos a recordar quién fue Yexeira más allá del caso: una vida llena de arte, sueños y luz, truncada injustamente.

En la cuarta temporada de la serie “Las Caras del Crimen” de El Nuevo Día se abordó su caso.

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió una resolución en la que reconoce de manera oficial la destacada labor de Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, por su aportación excepcional a la difusión global de la lengua española.

Según se detalló, la institución subraya que Bad Bunny es en la actualidad el creador e intérprete de música popular de mayor proyección internacional.

Y es que, a través de su carrera, “ha contribuido significativamente a que el español alcance una presencia notable en diferentes rincones del mundo. La Academia resalta que el español de Puerto Rico constituye un elemento esencial en la identidad y la obra artística del cantante".

El artista puertorriqueño convirtió el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en una celebración de música y cultura latina, con ritmos, baile y una aparición sorpresa de Ricky Martin y Lady Gaga

“En Puerto Rico se habla español”, acentuó el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, al defender la presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

“Hablamos español y estamos orgullosos de ello. Y es resultado de nuestra resiliencia y nuestra resistencia a los intentos de asimilarnos, tras la invasión estadounidense en 1898, y para todos los latinos en Estados Unidos, es un símbolo de que debemos sentirnos orgullosos de nuestro español. Debemos sentirnos empoderados para expresar nuestra cultura, nuestros sentimientos y nuestro entusiasmo en español”, dijo Hernández.

La estadounidense Jill Zarin quedó fuera de “The Golden Life“, la nueva producción de E! después de sus polémicos comentarios sobre la actuación del artista en el medio tiempo del Super Bowl, el cual calificó como el peor espectáculo de medio tiempo de la historia.

Zarin es una personalidad de televisión estadounidense, empresaria y socialité, conocida principalmente por ser una de las integrantes originales del reality show “The Real Housewives of New York City” (RHONY), repportó el medio El Universal.