Departamento de Educación anuncia planteles que operarán de manera asincrónica por falta de servicio de agua
Se afectaron 28 escuelas pertenecientes a tres Oficinas Regionales Educativas del norte y este
22 de octubre de 2025 - 10:15 PM
22 de octubre de 2025 - 10:15 PM
El Departamento de Educación publicó en sus redes sociales, en la noche del martes, el listado de escuelas que no cuentan con servicio de agua por la avería de un tubo de 72 pulgadas del Superacueducto en Manatí, por lo que operarán en modalidad asincrónica.
De momento, la agencia indicó que las escuelas operarán bajo el sistema asincrónico solo mañana, miércoles.
“El personal asistirá a su plantel y los maestros se comunicarán con los estudiantes. La exhortación es mantener comunicación constante con el personal escolar para la actualización de la información”, añade.
Las escuelas que operarán en modalidad asincrónica son:
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: