Departamento de Salud destaca descenso de alrededor de 800 casos de influenza en Puerto Rico

Como producto de los planes estratégicos de mitigación, el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero, anunció hoy, miércoles, una baja significativa en los casos de influenza, colocando la región bajo el umbral epidémico por primera vez desde diciembre de 2025.

El funcionario enfatizó que esta es la segunda temporada con mayor alcance en vacunación. Indicó que hubo un aumento de 10,000 personas vacunadas en comparación con la semana pasada, lo que eleva la cifra total a 413,450. Además, se administraron 76,332 dosis más que la semana anterior. El año con más cifras de vacunación fue en 2010, durante la epidemia de H1N1, con 500,000 vacunados.

“Este resultado es el producto de un plan estratégico bien ejecutado, de un llamado preventivo claro y, sobre todo, de la respuesta afirmativa de nuestro pueblo, que acudió a vacunarse y siguió las recomendaciones de salud pública”, expresó Ramos Otero, acompañado por el doctor Ángel Rivera, del Departamento de Vacunación, en una conferencia de prensa en el establecimiento de la Asociación Médica de Puerto Rico.

Las regiones en Puerto Rico con mayor cantidad de casos son: Ponce, con 9,838; Caguas, con 9,575; y Bayamón, con 8,651 casos. ​​El porcentaje de hospitalización para esta semana fue de 4.6%, lo que refleja una tendencia estable.

Durante la Semana Epidemiológica 5, correspondiente del 1 al 7 de febrero de 2026, se reportaron 2,343 casos nuevos de influenza, para un total acumulado de 50,643 casos en la temporada.

Ramos Otero resaltó que los niños han resultado ser el grupo con mayor número de contagios, mientras que los adultos mayores continúan siendo la población más vulnerable ante la enfermedad. En lo que va de la temporada, se han confirmado 150 muertes asociadas a influenza, incluyendo seis muertes añadidas durante esta semana, mientras que otras 12 permanecen bajo investigación.

Reafirmó la importancia de la vacuna al informar que la mayoría de las defunciones ocurrió en personas mayores de 70 años, indicando que un 96 % no tenía vacunación registrada.

El titular de Salud añadió que han habido 262 casos nuevos de COVID-19 en la semana, una disminución comparada a la semana pasada, que fueron 322. Durante 2026, han ocurrido 5 muertes asociadas a COVID-19; durante el 2025 fueron 235.

Se registraron 57 casos nuevos de virus sincicial respiratorio esta semana, resultando en 382 casos en 2026, lo que refleja una tendencia baja esperada. También, se registraron 29 casos nuevos de dengue, resultados bajos esperados.