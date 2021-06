El derrumbe de un muro de contención en un tramo del Paseo de Puerta de Tierra en San Juan será atendido de forma temporera con la técnica de hormigón proyectado (shotcrete, en inglés), pero el comienzo de los trabajos demoraría cuatro meses adicionales, pese a que ya comenzó la temporada de huracanes.

Cristina Salib, ayudante especial de la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez, reconoció que el proceso ha sido “un poco lento”, ya que aguardan por que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) dé paso a la utilización de $450,000 destinados a atender el proyecto como uno de emergencia.

FEMA indicó a este medio que espera por que el diseño final del proyecto concluya para poder desembolsar los fondos. Salib dijo, sin embargo, que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) autorizó el uso de fondos estatales bajo el nuevo presupuesto para realizar la obra en caso de que FEMA no responda.

“Nosotros estamos un poco preocupados porque la parte más dura de la temporada de huracanes comienza en cualquier momento y por eso nuestra presión de que queríamos que el shotcrete se realizara antes de que empezáramos a trabajar con la obra permanente”, estableció al asegurar que el derrumbe no ha avanzado a pesar de las recientes lluvias.

El shotcrete consiste en utilizar un tipo de manguera para lanzar hormigón a alta velocidad sobre una superficie hasta crear una capa. Sobre quién decidió que este era el mecanismo ideal para atender el derrumbe, la funcionaria indicó que la decisión provino de las recomendaciones del ingeniero Luis García, propietario de Geo Cim, la empresa a cargo de realizar los estudios geotécnicos del área afectada.

Cuestionada sobre si esta técnica sería perjudicial para la zona marítimo terrestre, la funcionaria defendió que el shotcrete es la técnica adecuada para atender el derrumbe de forma provisional, ya que los trabajos a largo plazo dependen de que se realice el diseño final del proyecto. El muro de 130 pies contaba con un sistema de geoceldas que colapsaron.

“Fíjate, no (no es invasivo). La técnica (shotcrete) es una capa encima del terreno y, por tal razón, no es nada invasivo porque no tengo que penetrar el terreno ni nada”, aseguró. “Todo ese equipo (la maquinaria necesaria) va a estar desde arriba, no tenemos que tocar esa área para nada”.

Salid sostuvo que, hasta el momento, ninguna agencia del gobierno se ha opuesto al uso de shotcrete, pero aceptó que el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) mostró reservas, ya que una parte del derrumbe que no fue reforzada en la construcción del paseo, identificada en los planos como el punto de erosión B-8, aguarda el yacimiento arqueológico SJ-2. Este consta de artefactos indígenas junto a otros materiales del siglo XVII al XX.

“Hasta ahora, no ha habido una queja de ninguna de las áreas. Obviamente, el Instituto de Cultura tenía un poco de reserva, pero dado a que nuestros ingenieros y arqueóloga le brindaron toda la información, ellos están un poco más tranquilo”, indicó Salib.

El pasado 3 de junio el ICP cursó una carta a la agencia indicando que “nos preocupa mitigar la condición del lugar” y solicitando un informe detallado sobre el alcance del trabajo que se realizaría en el área. En 2016, el ICP ordenó a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), entidad que desarrolló el paseo, que detuviera las excavaciones y la construcción de un muro de contención en el punto de erosión B-8.

“Los trabajos que se puedan hacer, si requieren maquinaria, deben incluir protección del terreno con acojinamiento y mantener en todo momento la presencia de un arqueólogo o una arqueóloga para realizar la protección del yacimiento en todo momento”, indicó la misiva.

La contestación del DTOP al ICP se produjo el 17 de junio a través de un informe firmado por García en el que se detalló que el shotcrete se aplicará desde la plazoleta del paseo hasta el área de la playa.

“Se han establecido los procedimientos para la aplicación del shotcrete a la superficie de pendiente expuesta con la intención de no impactar la presencia de materiales arqueológicos y proporcionar su protección durante la ejecución de la obra”, estableció el documento.

El hormigón sería proyectado contra el talud desde una grúa que, según el informe, sería colocada en la acera del paseo, a 20 pies de distancia del borde superior de la pendiente. El DTOP se comprometió a tener un arqueólogo a tiempo completo durante los trabajos.

La custodia del paso sigue en el limbo

Entretanto, Salib reconoció que la custodia del paseo se mantiene en un limbo, ya que no existe evidencia de que alguna agencia del gobierno sea la encargada de su administración y, por ende, del mantenimiento.

La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes -que preside el representante Luis Raúl Torres- celebró una vista pública en mayo en la que le dio tres días al DTOP para que entregara al cuerpo legislativo una opinión legal sobre la custodia del paseo. Según la funcionaria, la agencia cumplió.

“Nosotros entregamos nuestro punto de vista, la razón del por qué el custodio de la propiedad no podemos ser nosotros”, expresó. “Ese terreno no es de nosotros, nosotros lo estamos trabajando porque en un futuro nuestra carretera, que es la PR-25, se podría afectar”.

Torres y el representante Eddie Charbonier, ambos por San Juan, adelantaron en la vista pública que radicarían una medida para traspasar los terrenos del paseo al DTOP, pero aún no se ha presentado. El alcalde de la capital, Miguel Romero, indicó a El Nuevo Día anteriormente que interesaba que el ayuntamiento asumiera la titularidad de la estructura.

El paseo inaugurado en 2016 tiene zafacones destruidos y estaciones para amarrar bicicletas en mal estado, así como verjas oxidadas que, en algunos casos, ya se rompieron.