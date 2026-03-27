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DTOP otorga un mes extra para renovar licencias y marbetes

El secretario de la agencia, Edwin González Montalvo, reveló la noticia en un comunicado de prensa

27 de marzo de 2026 - 12:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El marbete digital. (vanessa.serra@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) otorgó a los conductores con licencias o marbetes vencidos en marzo una prórroga de un mes adicional para renovarlos.

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En un comunicado de prensa, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, informó que extendió hasta el 30 de abril de 2026 de la vigencia de licencias de vehículos de motor y marbetes, así como de diversos trámites y permisos administrados por la agencia.

“Esta extensión busca darle tranquilidad a la ciudadanía y asegurar que nadie se vea perjudicado mientras completamos el restablecimiento de los servicios. Estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar continuidad, acceso y protección a los ciudadanos en sus gestiones con el DTOP”, expresó González Montalvo.

La extensión también aplica al término para la renovación o cambio de categoría de licencias de conducir, tarjetas de identificación, permisos de rótulo removible para estacionamiento de personas con impedimentos, la radicación de documentos de traspaso de vehículos de motor y permisos de exención de tintes, entre otros servicios.

La medida, contenida en la Resolución Núm. 2026-04, firmada por el secretario, entra en vigor de manera inmediata como parte de las acciones dirigidas a facilitar las gestiones de los ciudadanos que pudieran verse afectados durante el periodo en que los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) no estén operando.

El titular del DTOP explicó, además, que, con la entrada en vigor de esta resolución, se mantiene vigente la cubierta de la ACAA y del Seguro Compulsorio, garantizando que, en caso de accidente, los ciudadanos continúen contando con la protección correspondiente.

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Breaking NewsDTOPAutoridad de Carreteras y TransportaciónCescoLicencia de conductorMarbete
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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