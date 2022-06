Ante la revocación de Roe vs. Wade por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, defensoras de derechos reproductivos en Puerto Rico recalcaron hoy, viernes, que el estado de derecho actual en la isla aún reconoce la legalidad del derecho al aborto, basado en la determinación del caso Pueblo v. Duarte y la Constitución de Puerto Rico que reconoce el derecho a la intimidad de manera más amplia.

“Nos parece importante recalcar que los tribunales no reconocen ni eliminan derechos. Los derechos les pertenecen a las personas. Las leyes reconocen, pero no derogan derechos. (...) El aborto sigue siendo legal en Puerto Rico. Sigue siendo legal. Las citas en las clínicas de aborto no se están cancelando”, señaló la licenciada Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico.

El Supremo federal anunció esta mañana la derogación del reconocimiento constitucional del derecho al aborto, que había sido garantizado desde el 1973 en la nación estadounidense. La determinación estuvo basada en el argumento de que no es un derecho constitucional- a nivel federal-y deben ser los funcionarios electos de los gobiernos estatales los que decidan ese asunto.

La decisión del Tribunal Supremo se consolidó con cinco votos a favor frente a cuatro en contra de derogar el precedente constitucional. Los tres jueces liberales de la Corte Suprema, Stepehen Breyers, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, disintieron.

“Fue como era temido y también esperado. Es preocupante no solo por el impacto directo en la vida de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, sino porque va impactar la defensa de otras libertades fundamentales, entre ellas el cómo tú crías a tus hijos, con quién te casas, cómo administras la intimidad de tu hogar y de tu cuerpo”, destacó la licenciada Godreau Aubert.

A nivel local, además de la Constitución de Puerto Rico, prevalece la normativa del caso de Pueblo vs. Duarte (1980), que reconoció el derecho de las mujeres a abortar como una garantía protegida por el derecho a la intimidad.

“Esa decisión es una vergüenza y una falta de respeto a la lucha que se dio para que esto fuera una realidad. Es un avance a quitarnos nuestras libertades. No se trata solo del aborto, sino de esas otras libertades que están albergadas en nuestras intimidades. Es bien doloroso y se esperaba venir. Lo importante es reconocer que el aborto sigue siendo legal (en Puerto Rico)”, expresó la portavoz de Aborto Libre Puerto Rico, Mayra Díaz Torres.

Díaz Torres informó que la organización Aborto Libre Puerto Rico, se reunirá hoy para mirar en detalle las sobre 200 páginas de la determinación del Supremo federal. “Todas las abogadas de la mesa y demás compañeras estamos leyendo la decisión, viendo las opiniones disidentes que también son importantes”, dijo.

/ Defensores del derecho de la mujer a abortar se manifiestan frente a la sede del Tribunal Supremo de Estados Unidos tras revocación del derecho constitucional. (The Associated Press)

Miles de personas llegaron hasta los predios de la corte para manifestarse en contra de la determinación de la mayoría de jueces conservadores. (Jacquelyn Martin)

La congresista Alexandria Ocasio Cortez llegó a la manifestación para mostrarse en contra de la ilegalización del aborto. (Jacquelyn Martin)

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos ya se esperaba luego de que se filtró un borrador de opinión que sugería la revoación de Roe vs. Wade. (Gemunu Amarasinghe)

La decisión impacta a toda la nación y hace ilegal el aborto de manera inmediata en aquellos estados que ya habían impulsado legislación en esa dirección. (Jacquelyn Martin)

Ocasio Cortez durante su discurso en la manifestación a favor del aborto. (Jacquelyn Martin)

El derecho estaba garantizado en Estados Unidos luego de la decisión de Roe vs. Wade que se dio en el 1973. (Gemunu Amarasinghe)

El presidente Joe Biden tildó la decisión como un acto "cruel" que pone en riesgo la salud y vida de mujeres. (Gemunu Amarasinghe)

Miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos caminan hasta el Tribunal Supremo para manifestarse en contra de la revocación del derecho al aborto. (Steve Helber)

Insistencia desde la Legislatura en Puerto Rico

La restricción del aborto no ha estado fuera del quehacer legislativo puertorriqueño, ya que, desde que inició el cuatrienio en el 2021, se han radicado sobre 13 proyectos de ley que, de una forma u otra, limitarían el aborto y su accesibilidad en Puerto Rico.

Entre las legislaciones radicadas, está el Proyecto 693, que fue aprobado hace tres días en el Senado- con 16 votos a favor, nueve en contra, una abstención y una ausencia-, y ahora se encuentra bajo el análisis de la Cámara de Representantes. De ser aprobado, pasaría al gobernador Pedro Pierluisi para su evaluación y firma.

“La decisión es lamentable y el efecto que va a tener en aquellos sitios donde han aprobado legislación echando para atrás los derechos de las mujeres esperando esa decisión. En Puerto Rico, tenemos un estado de derecho que no se afecta por esta decisión. Sin (Roe v. Wade), Puerto Rico tiene la legalidad para salvar la vida y salud de las mujeres con las interpretaciones anchas que se han hecho en la isla, que están basadas en la intimidad, que recoge nuestra Constitución”, expresó la senadora Ana Irma Rivera Lassén.

Reiteró que estará al pendiente desde la Legislatura por los movimientos que desinforman sobre los derechos reproductivos y sexuales. Indicó que van a identificar todas las maneras de asegurar “que el estado de derecho en Puerto Rico se mantenga y que no se de paso a ninguna legislación para modificarlo”.

“Las personas gestantes tienen el derecho de terminar un embarazo no deseado. Cualquier tipo de proyecto que intente ir contra el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos hay que combatirlo”, reiteró Rivera Lassén, expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de las Mujeres en el Senado, Migdalia González Arroyo, coincidió con Rivera Lassén en que esta determinación no elimina la garantía que existe en Puerto Rico basado en el derecho a la intimidad. Lamentó la decisión del Supremo Federal después de más de 50 años de la sentencia de Roe v. Wade.

“En la Constitución de Puerto Rico, sí está garantizado el derecho a la intimidad que les permite a las mujeres decidir sobre su cuerpo y el tratamiento médico que necesita. Con esta decisión se afectan las mujeres más vulnerables y deprimidas económicamente, que tendrán que recurrir a otros medios que pueden poner en riesgo su vida y seguridad. Ni en Estados Unidos, ni en Puerto Rico, ni en ninguna parte del mundo debemos permitir les eliminen derechos a las mujeres”, manifestó González Arroyo en declaraciones escritas.