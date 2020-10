El Senado publicó esta mañana una lista con los salarios de sus empleados de administración y oficina legislativa luego que el juez superior Anthony Cuevas Ramos ordenará ayer al presidente de ese cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz, entregar la información.

La acción del tribunal surge luego de una demanda presentada por la candidata a representante Eva Prados Rodríguez, del Movimiento Victoria Ciudadana, para exigir que se diera a conocer la información. Rivera Schatz estaba en contra de publicar los salarios y argumentaba que era de carácter “confidencial por disposición de ley y producir la misma viola el derecho de privacidad de terceros”.

De los documentos se desprende que en las oficinas legislativas del Senado el empleado que cobra menos es un asistente del senador Eduardo Bhatia con $725 mensuales. Mientras, quien más devenga es el presidente senatorial con $9,221.92 mensuales.

En el caso del salario de empleados en puestos de administración de la Cámara alta hay sueldos tan bajos como de $1,050 mensual, para un técnico de enlace, y tan altos como $13,730, que es lo que gana mensualmente la directora de la Oficina de Asuntos Federales Sociales y Económicos del Senado en Washington, Carmen Feliciano Márquez.

El secretario del Senado, cuyo puesto se califica como administrativo y no bajo oficinas legislativas, gana más que el presidente senatorial, puesto que su salario asciende a $10,500 mensuales.

Algunos de los sueldos más altos en el área de Administración del Senado son:

$3,800 - Chofer/mensajero de la Oficina de Presidencia del Senado

$2,500 - Recepcionista de la Oficina de Presidencia del Senado

$2,500 - Oficial de redes sociales de la Oficina de Comunicaciones y Prensa del Senado

$9,000 - Directora y asesora legislativa del Senado

$4,000 - Ayudante especial en el área de Recursos Humanos

$2,411 - Trabajador de mantenimiento

Algunos de los sueldos más altos en el área de Oficina Legislativa del Senado son:

$3,000 - Chofer de la senadora penepé Evelyn Vázquez Nieves

$1,300 - Chofer/mensajero de la oficina del senador popular Cirilo Tirado

$1,800 - Ayudante especial de la oficina de la senadora penepé Nayda Venegas Brown

$5,000 - Asistente administrativa de la oficina del senador penepé Luis Berdiel Rivera

$2,500 - Ayudante de la oficina de la senadora penepé Keren Riquelme Cabrera. Riquelme Cabrera tan solo lleva como legisladora desde septiembre y los pagos en salario en su oficina, incluyendo su sueldo, totalizan $13,647.92.

En el listado, sobresalen los nombres de varias figuras políticas que fueron derrotados en contiendas o ya no están activos.

Por ejemplo, el derrotado aspirante a la alcaldía de Dorado, Andrés Waldemar Volmar Méndez, gana $3,125 mensuales como ayudante especial de la Secretaría de Asuntos Públicos. Tras perder la alcaldía de Dorado en las elecciones del 2016, Volmar Méndez fue nombrado por el exgobernador Ricardo Rosselló como secretario del Departamento de Recreación y Deportes pero renunció a su puesto en el 2018 por “razones personales”. Actualmente es nuevamente candidato a la alcaldía de Dorado por el PNP.

En esa misma posición de ayudante especial aparece Irma Garriga, la esposa del exalcalde de San Juan Jorge Santini, con un sueldo de $6,500 mensuales.

También figura el exalcalde de Toa Baja Aníbal Vega Borges quien gana $6,500 mensuales como asesor legislativo. Antes de llegar al Senado en el 2017, Vega Borges ocupó por cinco meses el cargo de comisionado electoral del PNP en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), a donde llegó luego de renunciar a su puesto como alcalde tras perder en las primarias del PNP.

Asimismo, la exsenadora y pastora Kimmey Raschke mantiene un puesto de asesora legislativa por $3,000 al mes.

De la misma forma, María Mateu Meléndez, hija de la alcaldesa María “Mayita” Melédez, labora como asesora legislativa en la oficina del presidente senatorial por $7,000 mensuales.

La excomisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, María Dolores Santiago, trabajó en el Senado en el 2018 por $8,500 al mes. Antes de comenzar en la Asamblea Legislativa fue vicepresidenta de la CEE, pero dejó el cargo a petición de la excomisionada Norma Burgos Andújar.

Prados emplaza al presidente de la Cámara a publicar sueldos

La licenciada Eva Prados se expresó satisfecha y agradecida tras la publicación de los sueldos en el Senado, al tiempo en que emplazó al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, a que publique, a su vez, los sueldos de todos los empleados en dicho cuerpo.

“Que (el Senado) la estén publicando (información sobre salarios) en su página web también es un paso importante, porque eso era lo que queríamos desde el principio. No era que me lo entregaran a mí, era que todos y todas pudiéramos acceder esa información. Realmente el tribunal ordenó que me lo entragaran, pero yo siempre pedí que se publicara en la página web. Al final lo que queremos es que el pueblo pueda tener esa información y pueda hacer un juicio”, manifestó Prados sobre la publicación de los sueldos.

“Ahora queremos recordarle al presidente de la Cámara que haga pública las mismas (información de sueldos). Hay un tribunal que acaba de decidir que esa información no es confidencial y que tiene que darse a conocer al pueblo. Aunque tiene cierto de que él no estaba en la demanda (contra Rivera Schatz), nosotros estamos solicitándole la información y de no entregarla estaríamos gastando recursos para ir al tribunal y que un juez nos vuelva a decir que esta información no es confidencial”, abundó mientras emplazaba al presidente cameral a publicar los sueldos de su plantilla de empleados.

Al momento de esta publicación, el presidente de la Cámara no se había expresado acerca de la información de sueldos en el Senado y tampoco se había publicado el salario de empleados en la cámara baja.