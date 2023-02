A raíz de su reclamo por justicia salarial y la implementación del salario mínimo, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) iniciará mañana, jueves, una huelga en todas las unidades académicas desde temprano en la madrugada, informó el presidente del gremio, David Muñoz Hernández.

“A partir de la 1:00 de la tarde de hoy (miércoles), comenzó la huelga decretada por El Sindicato, iniciándose en las unidades no académicas; las unidades académicas se unirán mañana (jueves)”, estableció, mediante un comunicado de prensa, el Sindicato, que agrupa a cerca de 1,100 obreros de limpieza, mantenimiento y ornato de 10 recintos de la UPR.

El Sindicato espera que mañana se paralicen todas las labores académicas desde la madrugada, aunque la hora dependerá de cada unidad. No obstante, el presidente del Sindicato aseguró que “ya a partir de las 5:00 a.m.” esperan que todas las unidades estén en huelga.

PUBLICIDAD

“Nosotros no necesitamos cerrar los portones proque tenemos bastante fortaleza y dignidad como trabajadores. Nosotros vamos a paralizar las labores, y vamos a estar desde la madrugada. No estamos buscando confrontación, sino que realmente se haga justicia salarial, pero no puede ser de aquí a 15 meses cuando terminen un nuevo plan de clasificación o retribución”, dijo Muñoz Hernández.

Los empleados del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) no estarían entrando en huelga porque pertenecen a la Federación Laborista de Empleados del RUM (FLEURUM).

En el Recinto de Río Piedras de la UPR, varios portones, entre ellos los que dan a la avenida Juan Ponce de León y a la avenida Barbosa, fueron cerrados hoy, miércoles. Sin embargo, fueron rebiertos después de sobre hora y media.

“Fue una expresión voluntaria de indignación. Todas las unidades estuvieron hoy operando regularmente. No será así a partir de mañana (jueves)”, insistió Muñoz Hernández.

“Ayer (martes), tuvimos una reunión con la administración para que conocieran la propuesta del Sindicato. Lo que realmente no esperabamos (era) que el tiempo adicional que solicitó el presidente de la UPR lo utilizara en un ‘media tour’. Cuando llegó el mediodía, decidimos iniciar la huelga en las unidades no académicas, en espacios en donde no se dan clases”, expresó Muñoz Hernández.

Por su parte, el presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, ha sido consistente en decir a los medios de comunicación que ningún empleado recibe un salario de $7.25 la hora. “La información que me suministra la oficina de Recursos Humanos, y el informe indica que $7.25 como tal no (hay). Los salarios comienzan en $7.26 y de ahí van ascendiendo”, expresó Ferrao, el martes, en una entrevista de Radio Universidad.

PUBLICIDAD

El gremio aprobó –en enero pasado y por unanimidad– un voto de huelga tras “agotar los remedios e iniciativas” que presentaron ante la administración de Ferrao.

“Hasta ahora, las labores administrativas y académicas siguen su curso. No se ha planteado (un receso académico)”, aseguró, por su parte, el portavoz de la administración del Recinto de Río Piedras, Mario Alegre Barrios.

El gremio aseguró que tienen información oficial de que la UPR puede tener hasta 700 empleados que devengan salarios de $7.25 o menos por hora. Además, junto al comunicado de prensa compartieron información de los salarios que, presuntamente, reciben algunos de los empleados unionados, como de $1,180 al mes, lo que representa $6.05 la hora.

Las negociaciones entre la administración de la UPR y el gremio giran en torno a las propuestas de aumento salarial e implementación de salario mínimo ($8.25), plan médico y bono no recurrente.

El Sindicato de Trabajadores exige que se eleve el sueldo de sus miembros de $7.25 la hora a $8.50, y que llegue a $9.50 en julio, según lo dispuesto en la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico (Ley 47-2021).

“El reclamo de un salario digno es extremadamente justo. Le toca a la administración universitaria sentarse en un proceso de negociación real. Hablamos de que la Universidad aporta un componente académico al país, pero ese componente no es funcional si no tenemos los empleados que ayudan en la operación diaria de cada uno de los recintos”, declaró el representante estudiantil subgraduado ante la Junta de Gobierno de la UPR, Delvin Caraballo.

PUBLICIDAD

Asimismo, reiteró que los reclamos de los trabajadores envían un mensaje a la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal de que hay que asignar un mayor presupuesto a la UPR para hacerle justicia salarial a sus empleados.

“Si hay un llamado es al diálogo y también a la Junta de Supervisión Fiscal y la Legislatura para reconocer de que la UPR tiene unos problemas económicos que siguen siendo muy latentes”, apuntó el representante estudiantil.