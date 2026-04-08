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Empleados federales afectados por cierre parcial tendrán más tiempo para radicar sus planillas de Puerto Rico

El gobierno autorizó un periodo adicional de 30 días

8 de abril de 2026 - 6:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La medida en el Departamento de Hacienda se suma al alivio que otorgó el Departamento de Tesoro para la planilla federal. (Ramon " Tonito " Zayas / STAFF)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Los empleados federales en Puerto Rico que siguen afectados por el cierre parcial vigente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tendrán más tiempo para radicar sus planillas estatales.

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Así lo informó esta mañana la gobernadora Jenniffer González, junto con el secretario del Departamento de Hacienda, licenciado Ángel L. Pantoja Rodríguez; y la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés) Gabriella Boffelli.

Señaló que la medida busca brindar alivio a los empleados federales que cualifiquen, debido a la situación que enfrentan, para cumplir con sus responsabilidades contributivas sin enfrentar penalidades ni intereses, si no pudieran cumplir con la fecha regular del 15 de abril.

“Entendemos los desafíos que enfrentan nuestros empleados federales debido ante el cierre parcial del gobierno, y es por esa razón que he estado tomando acciones concretas para apoyarlos durante este período”, sostuvo González, en declaraciones escritas.

“Esta extensión les brinda un tiempo adicional para cumplir con sus obligaciones fiscales sin presiones adicionales permitiéndole a los empleados federales afectados radicar sus declaraciones (de impuestos) y realizar sus pagos dentro de un periodo adicional de 30 días, garantizando así que no se generen intereses ni penalidades por retrasos”, añadió.

Por su parte, el secretario de Hacienda destacó que “otorgar este tiempo adicional a los empleados federales afectados les brinda mayor flexibilidad para radicar sus planillas sin incurrir en penalidades ni intereses, ante la situación que enfrentan actualmente”.

Es importante señalar que esta extensión aplica únicamente a estos contribuyentes, por lo que la fecha límite de radicación para el resto continúa siendo el 15 de abril. Para beneficiarse de esta extensión, deberán someter la Solicitud de Prórroga (Modelo SC 2644) a través de SURI. Nuestro objetivo es brindar un alivio real y concreto a quienes atraviesan este momento”, añadió Pantoja Rodríguez.

Por su parte, la directora ejecutiva de PRFAA destacó que “estamos comprometidos en coordinar esfuerzos para que cada empleado afectado reciba la asistencia necesaria”.

Agregó que “esta acción se realiza en paralelo a la medida adoptada por el Departamento del Tesoro Federal el pasado 1 de abril, que otorgó un alivio similar a los empleados afectados por el cierre parcial del gobierno”.

“La medida federal también contempla una extensión de 30 días para radicar planillas y pagar impuestos sin penalidades ni intereses, reafirmando la coordinación entre las autoridades locales y federales en beneficio de los empleados”, añadió Boffelli.

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Breaking NewsJenniffer GonzálezDepartamento de HaciendaPlanillas
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