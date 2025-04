Empleados federales de Seguridad Nacional en Puerto Rico reciben aviso sobre reducción de fuerza laboral

Según el mensaje, al que El Nuevo Día tuvo acceso, la iniciativa no aplica a agentes de ley y orden ni a especialistas. Sí abarcaría a funciones como oficinistas, contables, área de compras y otros de “misión civil” que ofrecen apoyo a los agentes que están en el campo.

Lo que no dice el mensaje es qué pasará con las personas que no se acojan a algunos de esos programas, aunque previamente la administración de Trump ha indicado que no les pueden garantizar que tendrán empleo, mientras que sindicatos han llevado demandas para tratar de detener los despidos.