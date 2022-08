La administración central del Departamento de Educación no ha podido notificarle de manera oficial a Kelvin Pagán La Luz que ha sido relevado de sus funciones como gerente de Educación Técnica, una medida cautelar ante una investigación federal, debido a que el funcionario se acogió a su licencia por enfermedad con efectividad desde el día en que su oficina en la agencia fue allanada.

“El secretario, tan pronto esta persona se reincorpore a sus funciones, le va a notificar de una medida cautelar, le va a estar diciendo ‘ahora vas a trabajar en este lugar y estas cosas que hacías antes no las vas a hacer, [sino que] vas a hacer estas otras’”, indicó Nolan Portalatín Cepeda, secretario auxiliar de Asuntos Legales y Política Pública de Educación, en entrevista ayer con El Nuevo Día. El licenciado sostuvo que, para garantizar un debido proceso, el empleado debe ser notificado de forma presencial una vez se reincorpore a labores.

La oficina de Pagán La Luz en Educación y su residencia “penthouse” en un condominio en Hato Rey fueron allanadas el miércoles por agentes federales de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Educación de Estados Unidos. Ese mismo día, el secretario Eliezer Ramos Parés confirmó a este medio que el allanamiento incluyó la oficina del alto funcionario de carrera y que, como medida cautelar, lo relevaría de sus funciones como gerente, aunque continuaría recibiendo su salario, que asciende a $5,151 mensual.

Portalatín Cepeda, por su parte, al revelar en la entrevista con este medio que a Pagán La Luz se le asignarían otras labores hasta que culmine la investigación, declinó ofrecer detalles sobre qué asuntos atendería el funcionario una vez se cumpla el término aprobado de licencia por enfermedad.

“Como nosotros no hemos tenido la oportunidad de conversar con el compañero y de notificarle, me parece injusto que le adelantemos a la prensa qué es lo que va a hacer antes de notificarlo a él. La deferencia para él, siendo un empelado público y teniendo un derecho propietario es que él reciba de primera mano cuáles son las nuevas instrucciones”, manifestó el licenciado. Asimismo, respondió que el periodo de tiempo al que se acogió Pagán La Luz es una información protegida por Ley HIPPA (Health Insurance Portability and Accountability Act) como parte del certificado expedido por un médico.

Una fuente de este medio con conocimiento de la pesquisa indicó la pasada semana que se indaga sobre un posible esquema de malversación de fondos públicos, específicamente del del Programa Immediate Aid to Restart School Operations (Restart).

El Departamento de Estado no canceló una entidad de funcionario de Educación investigado que incumple con la ley

De otro lado, a pesar de que Pagán La Luz incumplió con la presentación de informes de estado de situación financiera de una entidad suya ante el Departamento de Estado, dicha agencia argumentó que, debido a la pandemia de COVID-19, no ha ejecutado cancelaciones de entidades que no han cumplido con la ley.

“En consideración a la pandemia que afectó múltiples negocios y entidades, no se cancelaron entidades en los años 2020 y 2021″, sostuvo la licenciada Karla Morales, secretaria auxiliar de Estado, en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

Pagán La Luz registró Capoheart, RBS Incorporated el 18 de octubre de 2019, como una entidad sin fines de lucro, para “desarrollo profesional, educación continua, entrenamiento deportivo y ciclista, deporte de bicicleta de carretera, deporte MTB (bicicletas de montaña) y deportes relacionados”, de acuerdo con el registro de corporaciones del Departamento de Estado. Los informes anuales que no sometió a la agencia correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021 son documentos que incluyen, entre otros datos, los activos y pasivos de la corporación.

“En virtud del Artículo 15.01(1) de la Ley Núm. 164-2009, conocida como la Ley de Corporaciones, según enmendada, las corporaciones sin fines de lucro deben radicar un estado de situación financiera que no tendrá que ser auditado”, precisó Morales.

En la misma dirección, conforme al Artículo 15.02 de dicha ley, cuando una corporación doméstica -con o sin fines de lucro- no radica el informe anual oportunamente, se autoriza al Secretario de Estado a imponer multas administrativas. En el caso particular de las corporaciones sin fines de lucro, la multa es de $75 por cada año en el que no se haya radicado el informe anual. La agencia no aclaró este domingo si había impuesto multas a Capoheart, RBS Incorporated por su incumplimiento.

El proceso de ordinario establece que, cuando una corporación doméstica -con o sin fines de lucro- deja de radicar el informe anual por dos años consecutivos, el Secretario de Estado está autorizado a revocar el certificado de incorporación de tal corporación. En este caso, explicó la licenciada, se envía una notificación a la entidad 60 días antes de revocar el certificado para darle oportunidad a que radique los informes anuales. “Luego de los 60 días a partir de la notificación, se procede a cancelar la entidad de no haber cumplido con las radiaciones”, indicó.

El Departamento de Estado da oportunidad a las entidades a que soliciten dos prórrogas para radicar los informes anuales, de conformidad con el Artículo 15.05 de la Ley de Corporaciones. La agencia indicó que este año el periodo de la segunda prórroga vence el 29 de agosto de 2022. Una vez concluya la segunda prórroga, “corresponde comenzar el proceso de notificación para cancelar aquellas entidades que estén en incumplimiento conforme a la Ley de Corporaciones”, señaló Morales.

Pagán La Luz era director de la Escuela Vocacional de Aguas Buenas. En 2016, llegó en destaque a la Oficina Regional de Caguas para trabajar con Recursos Humanos. Luego, en 2017, la exsecretaria y convicta por corrupción Julia Keleher lo nombró director del programa de Educación Técnica en la administración central de la agencia, bajo secretaría auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica.

En el año 2019, Keleher también lo designó secretario auxiliar interino de Educación Ocupacional y Técnica. Más adelante, en 2020, el exsecretario Eligio Hernández lo nombró gerente, que es un puesto de carrera en la agencia, para continuar dirigiendo el programa de Educación Técnica.