Evans Milán: nace en San Juan el primer bebé del 2026

A las 12:06 a.m. de este jueves, una mujer de 42 años se convirtió en la madre del primer bebé del 2026 en Puerto Rico, quien nació en el Hospital Municipal de San Juan, anunció el secretario de Salud, Víctor Ramos.

Informó, asimismo, del nacimiento del primer par de gemelos, a las 3:39 y 3:40 a.m., en el Mayagüez Medical Center. Estos fueron la cuarta y quinta cría nacidos en el país en las primeras horas del año nuevo.

“Este año, el Departamento de Salud inició una nueva tradición institucional anunciando oficialmente el primer bebé del año y los primeros gemelos nacidos en nuestra isla, como un acto de celebración, transparencia y compromiso con la salud materno infantil. Comenzamos el año celebrando la vida, la esperanza y el futuro de Puerto Rico. Cada nacimiento representa una familia que crece y una isla que se renueva”, expresó Ramos, quien es pediatra, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

El primer bebé del año lleva por nombre Evans Milán, y pesó siete libras y dos onzas. El parto de su madre, Milagros Peralta Rodríguez, fue atendido por la doctora Andrea Pereira.

“Recibir el primer bebé del 2026 en nuestro Hospital Municipal nos llena de orgullo y esperanza. Este hospital tiene el privilegio de recibir un promedio de 130 bebés al mes en sus salas de parto, y sus servicios de obstetricia y ginecología se encuentran entre los más solicitados por la población de San Juan y de todo Puerto Rico, gracias a la excelencia en los servicios médicos y al compromiso de su facultad con el cuidado de la mujer y la vida desde su inicio”, expresó, por su parte, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, en declaraciones escritas.

En tanto, Ramos señaló que, a partir de este inicio de año, el Departamento de Salud incorporó “un requerimiento formal de información a los hospitales”, que tendrán que informar del primer nacimiento en sus instalaciones. Esta “iniciativa”, añadió, es liderada por la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública.

“Este mecanismo nos permite contar con información oportuna, confiable y uniforme, asegurando que estos nacimientos tan significativos se reconozcan y celebren con el rigor, la sensibilidad y la transparencia que merecen. Esta acción responde directamente a la visión de nuestra gobernadora Jenniffer González, de impulsar un gobierno eficiente, transparente y enfocado en la familia puertorriqueña, donde la salud y el bienestar de nuestra gente sean siempre una prioridad”, subrayó el secretario.

Después de Evans Milán, el segundo bebé del año nació en el Hospital Menonita en Cayey, a las 12:55 a.m., y el tercero, a las 2:53 a.m., en el Hospital Pavía en Santurce.

Luego, nacieron los gemelos en Mayagüez, y le siguieron el sexto bebé del año, en el Ryder Memorial Hospital en Humacao, a las 6:17 a.m.; el séptimo, a las 7:57 a.m., en el Hospital San Antonio en Mayagüez; y el octavo, a las 11:17 a.m. en el Hospital Menonita en Guayama.