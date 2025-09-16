Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de septiembre de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Exalcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera regresa a su casa tras ser dado de alta

El líder penepé se encuentra en reposo, junto a sus familiares, “con buen ánimo”, indicó una portavoz

16 de septiembre de 2025 - 10:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aunque apoyó a Ricardo Rosselló en la primaria del PNP, Ramón Luis Rivera, padre, dice que Pierluisi tiene la capacidad para concluir el cuatrenio como gobernador.
Rivera Rivera ganó la alcaldía de Bayamón en 1976 y timoneó la ciudad hasta 2001. (vanessa.serra@gfrmedia.com)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Tras varios días en el hospital por confrontar problemas de salud, el exalcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Rivera regresó el domingo a su casa, luego de ser dado de alta.

RELACIONADAS

El papá del alcalde fue dado de alta el fin de semana y se encuentra en su casa con buen ánimo”, confirmó este martes la portavoz del Municipio de Bayamón, Migdalia Rivera.

El hijo y sucesor de Rivera Rivera en la poltrona, Ramón Luis Rivera Cruz, dio a conocer, el miércoles pasado, que su padre había sido hospitalizado.

La expectativa era que Rivera Rivera fuera dado de alta el jueves, luego de haber sido ingresado tras sentirse “indispuesto”.

De momento, no se han revelado las razones de salud que llevaron a Rivera Rivera, de 96 años, a recibir atención médica.

Está con su familia en la casa de reposo”, abundó la portavoz vía telefónica.

Rivera Rivera ganó la alcaldía de Bayamón en 1976 y timoneó la ciudad hasta 2001.

En 2000, anunció su retiro, y ese año, su hijo, quien era senador, anunció que lo sucedería y prevaleció en los comicios generales, con un 55.6% de apoyo. La familia Rivera lleva en la alcaldía de Bayamón más de cuatro décadas.

Aunque se acogió al retiro hace años, Rivera Rivera reaparece ocasionalmente en público en actos del Partido Nuevo Progresista.

Al ex ejecutivo municipal, se le atribuye una obra visionaria en el llamado Pueblo del Chicharrón, como el Parque de las Ciencias, el Parque Central –hoy Parque de los Niños– y el edificio en donde está enclavada la Casa Alcaldía, cruzando con un puente la carretera PR-2.

Tags
Ramón Luis RiveraBayamónRamón Luis Rivera CruzAlcaldesPNPPartido Nuevo Progresista
ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
Adriana Díaz TiradoArrow Icon
Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: