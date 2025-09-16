Exalcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera regresa a su casa tras ser dado de alta

Tras varios días en el hospital por confrontar problemas de salud, el exalcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Rivera regresó el domingo a su casa, luego de ser dado de alta.

“El papá del alcalde fue dado de alta el fin de semana y se encuentra en su casa con buen ánimo”, confirmó este martes la portavoz del Municipio de Bayamón, Migdalia Rivera.

El hijo y sucesor de Rivera Rivera en la poltrona, Ramón Luis Rivera Cruz, dio a conocer, el miércoles pasado, que su padre había sido hospitalizado.

La expectativa era que Rivera Rivera fuera dado de alta el jueves, luego de haber sido ingresado tras sentirse “indispuesto”.

De momento, no se han revelado las razones de salud que llevaron a Rivera Rivera, de 96 años, a recibir atención médica.

“Está con su familia en la casa de reposo”, abundó la portavoz vía telefónica.

Rivera Rivera ganó la alcaldía de Bayamón en 1976 y timoneó la ciudad hasta 2001.

En 2000, anunció su retiro, y ese año, su hijo, quien era senador, anunció que lo sucedería y prevaleció en los comicios generales, con un 55.6% de apoyo. La familia Rivera lleva en la alcaldía de Bayamón más de cuatro décadas.

Aunque se acogió al retiro hace años, Rivera Rivera reaparece ocasionalmente en público en actos del Partido Nuevo Progresista.