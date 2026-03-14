Expertos en agrimensura, catastro y ciencias geoespaciales se reúnen en el congreso GeoVisión 360°
Durante las jornadas, se presentaron investigaciones y prácticas relacionadas con herramientas emergentes
14 de marzo de 2026 - 5:37 PM
14 de marzo de 2026 - 5:37 PM
El Instituto de Agrimensores del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico cerró este sábado el Sexto Congreso Internacional de Agrimensura, Catastro y Ciencias Geoespaciales, que por dos días reunió a especialistas locales e internacionales para analizar el presente y el futuro de la agrimensura en un mundo cada vez más influenciado por la tecnología y la gestión inteligente del territorio.
Bajo el lema “GeoVisión 360° Puerto Rico 2026”, el congreso se celebró en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar.
Durante las jornadas, se presentaron investigaciones y prácticas relacionadas con herramientas emergentes como los sistemas globales de navegación por satélite, el modelado de información de construcción, la inteligencia artificial y la tecnología “blockchain”, entre otras.
“Este evento reafirma el compromiso del Instituto de Agrimensores del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico con el fortalecimiento de la profesión y con la promoción del intercambio de conocimiento entre profesionales de distintas partes del mundo que comparten el interés por el desarrollo sostenible y la gestión responsable del territorio”, expresó el agrimensor Carlos Fournier Morales, presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, vía comunicado de prensa.
Entre los conferenciantes internacionales invitados, figuró el ingeniero Nirmal Morán Pérez, de Panamá, quien presentó la conferencia “Panamá: proyectos con visión prospectiva”. También, participó el ingeniero Reinaldo Arias Hernández, de Costa Rica, quien abordó el tema “Explorando el futuro: potencialidades y aplicaciones innovadoras de las tecnologías sistemas globales de navegación por satélite, el modelado de información de construcción y las tecnologías ‘blockchain’ aplicado en la agrimensura y catastro”. Asimismo, el ingeniero Miguel Valoy, de la República Dominicana, ofreció la presentación “Topografía y catastro para proyectos eficientes y sostenibles”.
La agenda incluyó, igualmente, la participación de la agrimensora Alicia Tabachnick, de Estados Unidos, quien presentó la conferencia “Connecting the dots: how we connect, inspire, and build the future”. Desde Colombia, la licenciada Martha Romero Afanador analizó los “Desafíos jurídicos de la inteligencia artificial y ‘blockchain’ en la gestión catastral multipropósito en Colombia: hacia un marco regulatorio innovador”, mientras que el ingeniero Rodolfo Van Der Laat, también de Costa Rica, presentó la conferencia “Ajuste geodésico 3D multiparámetros”.
Como parte central del congreso, se celebró el panel “GeoVisión 360: la agrimensura en la intersección del territorio, la tecnología y la sociedad”, moderado por el agrimensor Elías Mangual. El panel reunió a destacadas figuras del campo la gestión territorial, incluyendo a Aurelio Castro, presidente de Geographic Mapping Technologies; el ingeniero Van Der Laat; el ingeniero Enrique Rosario, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores; y el agrimensor Fournier Morales.
El congreso buscó promover la reflexión sobre el papel de la agrimensura en la planificación del territorio, el desarrollo de infraestructura y la integración de tecnologías emergentes que están transformando la manera en que se recopila, analiza y utiliza la información geoespacial en beneficio de las sociedades.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: