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Extienden hasta el lunes operación de centro en Guaynabo para recibir suministros para damnificados en Venezuela

Mientras, los 55 rescatistas activados por el gobierno aún no han podido partir al país suramericano

2 de julio de 2026 - 3:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La ciudadanía puede donar suministros como gasas, vendas y guantes quirúrgicos, entre otros. (Ramon "Tonito" Zayas)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

El centro de acopio ubicado en el Coliseo Mario “Quijote” Morales en Guaynabo, como parte de los esfuerzos para asistir a los damnificados por los terremotos registrados en Venezuela, extenderá su operación hasta el 6 de julio.

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“Desde el inicio de este esfuerzo, hemos mantenido comunicación diaria con las organizaciones venezolanas establecidas en la isla, que han sido quienes nos han orientado sobre las necesidades más urgentes y han realizado recomendaciones importantes para manejar la ayuda hacia Venezuela. Han sido una pieza fundamental en toda la logística de este proceso y fueron ellos mismos quienes recomendaron mantener abierto el centro de Guaynabo hasta el lunes”, informó la secretaria del Departamento de Estado, Rosachely Rivera Santana.

El gobierno habilitó otros centros en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, en Ponce; el Acrópolis Deportivo, en Manatí; el Estadio Isidoro “Cholo” García, en Mayagüez; el Coliseo Municipal Maestro Tomás Dones Hernández, en Fajardo; y el Centro de Usos Múltiples, en Patillas. Estos concluirán sus operaciones durante el día de hoy, jueves.

Hasta el lunes, el centro de Guaynabo continuará recibiendo suministros médicos y de primeros auxilios, incluyendo gasas, vendas y guantes quirúrgicos, así como alimentos no perecederos, productos de higiene personal, linternas, baterías, extensiones eléctricas, baterías portátiles, guantes de trabajo, cascos de seguridad y casetas de acampar. El centro de Guaynabo operará de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Por otro lado, la secretaria de Estado informó que aquellos municipios, iglesias, empresas, organizaciones comunitarias y grupos ciudadanos que hayan establecido centros de acopio independientes pueden integrar sus donativos al esfuerzo coordinado por el gobierno.

“Queremos que toda la ayuda que se está recogiendo alrededor de Puerto Rico pueda consolidarse en un mismo esfuerzo humanitario. Los municipios, iglesias, organizaciones y centros de acopio independientes pueden entregar las donaciones recopiladas en cualquiera de nuestros puntos de recogido. Esas ayudas se unirán a las que ya estamos recibiendo para coordinar su envío y asegurar que lleguen a las personas afectadas en Venezuela mediante el mecanismo que se está organizando junto a nuestros colaboradores en ese país”, expresó.

Este miércoles aterrizó en el aeropuerto de la ciudad de Maiquetía un vuelo procedente de Puerto Rico con alrededor de 10,000 libras de ayuda humanitaria, informó Aerostar, el operador privado del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. La ayuda humanitaria fue recibida por la entidad Cáritas de Venezuela.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, indicó, por su parte, que la operación del centro de acopio podría extenderse, de ser necesario.

Por otro lado, mencionó –durante la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”– que los 33 bomberos, 12 paramédicos y 11 rescatistas activados por el gobierno permanecen a la espera de recibir el aval para partir hacia el país sudamericano a asistir en los esfuerzos de rescate.

“Nosotros quisiéramos mandarlos a todos de una vez y tener todo nuestro componente allí por la experiencia adquirida que tienen nuestros rescatistas, pero esto es una ocasión con un contexto único, en una jurisdicción muy particular que tiene unas sanciones de índole política”, comentó.

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VenezuelaTerremotosDepartamento de Estado
ACERCA DEL AUTOR
Génesis Ibarra Vázquez
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Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
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