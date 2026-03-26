Facultad de Comunicación e Información de la UPR continúa en espera de reacreditación

El Consejo Acreditador en Educación en Periodismo y Comunicación Masiva (ACEJMC, por sus siglas en inglés) aclaró que aún no ha tomado una decisión final sobre la reacreditación de la Facultad de Comunicación e Información (Faci) del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La institución se encuentra en el proceso para obtener su reacreditación, pero el pleno del ACEJMC no se ha reunido para tomar la decisión final.

La próxima reunión del Consejo será el 5 de mayo, informó el presidente de ACEJMC, Steve Geimann.

La semana pasada, la administración de Faci emitió un comunicado de prensa en el cual anunciaron la reacreditacion.

La decana de Faci, Julia Y. Vélez González, indicó que la entidad acreditadora no realizó señalamientos a la administración universitaria sobre áreas que mejorar.

“Este logro no es casualidad. Es el resultado del compromiso del personal docente y no docente, de nuestros estudiantes, egresados y colaboradores, que asumieron este proceso con seriedad y responsabilidad. Cada aportación fue determinante para alcanzar este resultado”, indicó la decana, en declaraciones escritas.

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“No solo cumplimos con los estándares, demostramos capacidad institucional, visión y resultados”, añadió.

La Facultad de Comunicación e Información del recinto de Río Piedras fue creada en 2021, producto de la fusión entre la Escuela de Comunicación y la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información. Actualmente, cuenta con programas de bachillerato en Periodismo, Comunicación Audiovisual, y Publicidad y Relaciones Públicas, así como tres programas graduados en Información y Periodismo, Teoría e Investigación de la Comunicación, y Ciencias de la Información.

Previamente, Faci fue reacreditada en 2019, cuando el comité que evaluó la entonces Escuela de Comunicación alertó que el “programa podría empezar a flaquear si no se traslada a un edificio adecuado a sus necesidades y a las de un programa con ambiciones de crecer y progresar en un mundo digital”, según una carta, con fecha de mayo de 2019, publicada en el portal de ACEJMC.

La sede de la antigua Escuela de Comunicación sufrió graves daños tras el huracán María, en 2017. La estructura ya fue demolida, y la UPR encamina planes para la construcción de una nueva sede para la Faci cerca del Teatro del recinto riopedrense.