Vitrina para el empresarismo estudiantil: recinto de Cayey de la UPR promueve proyectos en evento “Torito Emprende”

Un negocio que suple postres creativos y de alta calidad a restaurantes de la zona de Cayey. Un coleccionista que conecta con apasionados para encontrar y vender a escala los autos de sus sueños. Un espacio para revivir y conectar con épocas pasadas a través de la música.

Son tres ideas diferentes que encontraron terreno fértil para convertirse en negocios entre los pasillos del recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Valeria Medina Sandoval creó su negocio, Pa’l Paladar, una vez retomó sus estudios universitarios tras la pandemia de COVID-19. Había tomado cursos de repostería y trabajó en establecimiento de ese tipo en Santurce, pero, al volver al campus cayeyano, sus profesores la apoyaron para crear un proyecto basado en los postres que ella llevaba a los salones.

“Yo no tenía plan… Mi plan, realmente, era seguir creciendo porque me di cuenta que (no quería) trabajar para otra persona. Yo quería, simplemente, capacitarme dentro de la dentro de la universidad”, relató la estudiante de quinto año de bachillerato en Inglés.

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“La experiencia en la universidad fue más para como este ‘self discovery’ (autodescubrimiento) y poder encontrar mi camino. Yo aprecié mucho trabajar en una cocina. Me equipó mucho para tener esas destrezas, resiliencia, para saber el trabajo que conlleva tener un negocio. Regresar a la universidad fue una decisión, como desarrollo personal, para poder descubrir de las capacidades que tengo”, añadió.

Valerie Medina Sandoval, estudiante empresaria de la UPR en Cayey. (Suministrada)

Medina Sandoval ya provee postres a un restaurante de Cayey, entre ellos, crème brûlée, bizcochos keto y mousse de chocolate.

Melvin Medina Rivera, también estudiante de quinto año de Administración de Empresas, apostó por su interés por los autos a escala.

“Empecé a tener esa fiebre de lo que son los carros. A mí, me encantan los carros y empecé a buscar algo que se relacione. Seguí comprando y coleccionando y ya tenía un montón y empecé a intercambiar, a vender, a ir las actividades y dije: ‘este mercado es un buen comienzo para crear un negocio’”, relató.

Arrancó su negocio, Pop the Hobby PR, mientras cursaba su segundo año de estudios en la UPR. Visita eventos que frecuentan los coleccionistas y donde se realizan las carreras de autos a escala. Está al tanto de los intereses de su clientela, como la demanda que hay por las guaguas “lecheras” y el deseo de muchos de conseguir un modelo a escala del auto que manejan.

Melvin Medina Rivera, estudiante empresario de la UPR en Cayey. (Suministrada)

Vende modelos a escala 1:64, 1:32 y 1:24, y pronto comenzará a ofrecer modelos a escala 1:18. Le ha ido bien, aseguró.

“Siempre busco más mercancía de diferentes marcas, marcas que no se consiguen aquí, en la isla. Malasia, Japón, en Italia… voy a traer marcas que son de allá y así poco a poco”, apuntó.

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En tanto, Yan Rosado Andino terminó en diciembre su bachillerato en Psicología, pero continúa estudiando para completar una secuencia curricular en empresarismo. Un trabajo de investigación sobre la música en Puerto Rico, que comenzó en agosto de 2024, lo llevó a descubrir la difícil que es conseguir música en sus formatos originales, ya sean vinilos, casetes o cedés.

“Hay una generación que lo que hicieron fue botar todo eso y ahora se arrepienten de haberlo hecho. Y ahora quiere volver a tenerlos y hasta los jóvenes están buscando lo que son los vinilos, muchísimos, y quieren escucharlos porque es bien importante recalcar que los tres formatos no se escuchan igual”, destacó Rosado Andino sobre el nacimiento de La Fonoteca Cultural.

Tiene música, en su formato original, de las décadas de 1950, 1960 y 1970, así como “uno que otro” de la década de 1980. Enfatizó que no es lo mismo un disco en vinilo original que las versiones nuevas que salen a la venta actualmente.

“Es un concepto, una idea, que lo que busca es que la persona puede experimentar y tener la experiencia de tocar lo que son los vinilos, los cedés, los casetes que se utilizaban antes. Realmente, lo más importante es que la persona tenga la experiencia de ponerlo. No solamente buscarlo, comprarlo, sino de ponerlo y escucharlo”, relató.

Ellos estarán entre los más de 40 estudiantes emprendedores que formarán parte de “Torito Emprende”, un evento que servirá de vitrina para presentar las negocios e ideas innovadoras que han creado los universitarios, indicó la rectora interina de Cayey, Rochellie Martínez Vivas.

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En “Torito Emprende”, Medina Sandoval tendrá disponible su crème brûlée de vainilla y jengibre, un postre inspirado en un mojito y pavlova rellena de crema de parcha, con chantilly de coco y gel de yerbabuena. Medina Rivera tendrá varios autos a escala a la venta, así como accesorios para los modelos. Rosado Andino, por su parte, tendrá equipo para que los asistentes escuchen la música que escojan y tendrá a la venta vinilos, entre ellos, de Marvin Santiago, Cheo Feliciano y un vinilo raro de Chucho Avellanet.

Martínez Vivas sostuvo que brindar capacitaciones y opciones de mentoría en empresarismo a estudiantes son elementos que han cobrado mayor relevancia en tiempos en que muchos alumnos necesitan generar ingresos propios para sobrevivir y completar sus estudios.

“Hemos visto que es bien importante el aspecto de emprender y dentro del empresarismo, pues, están estos jóvenes que tienen estos negocios, y nos parece que es un área de oportunidad para poder desarrollarla, para que la universidad se mantenga pertinente para esta nueva generación que va creciendo. Esa es una de las metas que tiene la Universidad de Puerto Rico en Cayey”, indicó.