La periodista Carmen Millán Pabón, quien por años fiscalizó con iguales dosis de asertividad y compasión los sectores de educación y salud públicas desde las páginas de El Nuevo Día, falleció esta mañana a los 65 años, de las complicaciones derivadas de un tumor cerebral con el que batalló por años, dijeron fuentes cercanas a su familia.

Natural de San Germán, Carmencita, como se le conoció por años en las redacciones de El Nuevo Día y el desaparecido periódico El Mundo, en el que laboró antes de llegar a este medio, estudió literatura en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), tras lo cual obtuvo una maestría en estudios hispánicos del Recinto de Río Piedras de la universidad estatal.

Lectora empedernida, sobre todo de literatura puertorriqueña y del Caribe, el periodismo, que ejerció con pasión, con entrega y con gran rigor, fue su amor profesional de toda la vida. Laboró primero en El Mundo, desde 1982 y después en la revista Imagen, bajo la dirección de la recién fenecida Marisol Malaret. A finales de los 80, se integró a la Redacción de El Nuevo Día, medio con el que se mantuvo vinculada incluso después de su retiro, con un blog que publicó hasta el 2017.

En El Nuevo Día, destacó por la cobertura incisiva y detallada de los problemas del sector público de salud durante los últimos años del Sistema Arbona, que partir de 1994 se convirtió en la reforma de salud que hoy conocemos. También cubrió la incumbencia en el Departamento de Educación del exsecretario Víctor Fajardo, quien terminó sus funciones acusado de corrupción y encarcelado por más de diez años.

Dueña de una prosa a la vez sencilla, directa y con gran capacidad de emotividad, pero no por eso carente de vuelo y de peso, en distintas ocasiones recibió los máximos galardones del periodismo puertorriqueño, como lo son el Premio Nacional de Periodismo de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Premio a la Excelencia Periodística, que otorga el Overseas Press Club (OPC).

“La partida de Carmencita Millán nos llena de tristeza y de un sentido brutal de pérdida. Fue una luchadora en todos los aspectos de su vida. Luchó por sus historias como periodista, por su familia y por su salud, siempre con optimismo y con la contagiosa risa que la caracterizaba. Siempre me hablaba ‘del poder curativo del trabajo’”, dijo Rafael Lama Bonilla, director general de GFR Media, empresa que publica El Nuevo Día y Primera Hora.

“Fue una gran mentora para muchos de nosotros, generosa por demás con sus consejos, ideas, anécdotas y con su gran calidad humana. Fue ejemplo de verticalidad y rigor periodístico. Su partida nos llena de tristeza, pero su legado vivirá por siempre entre todos los que tuvimos el privilegio de trabajar con ella”, agregó Lama Bonilla.

“A Carmen se le daban magistralmente las historias de interés humano, con un toque de periodismo literario. Se gozaba escribir, que era más vocación que mero trabajo”, agregó, por su parte, Nelson Gabriel Berríos, quien laboró con Carmencita tanto en El Mundo como en El Nuevo Día y quien describió su trabajo como “sensible, conmovedor, que ella tejía minuciosa en el detalle y muy atenta al dato correcto”.

“Más allá de eso, siempre fue una amiga que saludaba y se despedía a quienes quería con su original frase: “besitos de coco”. Impresionaba su sonrisa, sus carcajadas, su buen humor, las bromas en la redacción”, agregó Berríos.

Maray Bonilla, amiga de Carmencita y de su familia por décadas, dijo: “Fue una persona bien comprometida con el país. Su agenda de toda la vida fue defender la verdad y a los más desvalidos”.

Carmencita batalló por más de veinte años con las complicaciones derivadas de un tumor cerebral cuya ominosa presencia le fue anunciada en una cita médica en la mañana del 5 de febrero de 1998, según relató en su blog, apropiadamente titulado ¡Qué bueno es estar vivo!, justo 19 años después, el 2 de febrero de 2017.

La enfermedad, que le afectó sus facultades motoras y de movilidad, pero no su capacidad intelectual ni cognitiva, no le impidió continuar laborando como periodista, produciendo incontables artículos de interés humano que eran muy esperados por sus lectores. Tampoco le quitó el deseo de vivir ni la afectó su personalidad amorosa, solidaria y afectuosa.

“Ese carácter afable no cambió a pesar de tantas luchas con su salud, aún luego de sufrir delicadas operaciones en el cerebro”, recordó Berríos. “Fue una mujer puertorriqueña extraordinaria con un corazón enorme que nos deja ese regalo de amor a la vida, aun en circunstancias duras”, manifestó.

A Carmencita le sobreviven su esposo por 43 años, Harry Dox, quien la cuidó con indecible amor hasta su último momento, sus hijos Francisco, un abogado, y Manuel, un caficultor y comerciante, más cinco nietos. No se han informado detalles de sus arreglos fúnebres.

Todos los que conocieron a Carmencita admiraron la entereza ante un diagnóstico ante el que muchísimas personas se dejan vencer antes de comenzar la batalla. No solo lo enfrentó con enorme determinación, sino que compartía con sus lectores sus desafíos con que lo que siempre llamó, con un sentido del humor que ni las duras batalla que enfrentó pudieron aguar, “el intruso en mi cabeza”.

Así describió en su blog su reacción tras recibir la noticia en la lejana mañana del 5 de febrero de 1998:

“Entre “pensar y verbalizar”, transcurrieron varios segundos. Durante ese micro espacio temporal visualicé en “flash mode” escenas de algunos capítulos de la película de mi vida. A modo de pantallazos rápidos y ordenados cronológicamente, vi a mis padres, sus demostraciones de amor, el día que hice sopas verdes con colorante vegetal, mis travesuras, y vi a papi haciéndome las trenzas.

Las próximas imágenes fueron las de mi cuadro familiar inmediato: mi esposo protestando sus primeras canas, mis embarazos de unos niños muy deseados, nuestra fórmula secreta de “funcionar como una familia disfuncional para lograr una familia funcional”, las peripecias que diseñamos para prodigarle mimos a los chimicuines y cumplir con profesiones que demandaban muchas horas fuera de la casa. Vi imágenes de los veranos en Camp Abuela, los viajes que hacíamos con “los enanos”, las clases de arte, las de natación, las de música en el Viejo San Juan; las sesiones de cocina con delantales divertidos y música bailable; mi insistencia en que identificaran con los ojos cerrados los olores de las yerbitas de cocinar por si algún día les faltaba.

El último ‘cuadro’ fue una escena que ocurrió la noche anterior cuando el más enano de los dos enanos me pidió que no me muriera nunca. Han pasado 19 años y todavía recuerdo la hora y el lugar específico donde le mentí'.