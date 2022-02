Cientos de trabajadores de diversas corporaciones públicas de Puerto Rico marcharon hoy, viernes, desde el Capitolio hasta La Fortaleza para exigir mejores condiciones salariales ante el movimiento de país que desató el magisterio hace unas semanas.

Los 16 presidentes de las uniones entraron a la 1:15 p.m. a La Fortaleza para reunirse con el asesor del gobernador, Yamil Ayala, y discutir sus reclamos de analizar sus escalas salariales, la seguridad de un retiro digno y aumentar la negociación con los sindicatos.

“Estamos aquí para exigirle al gobernador justicia salarial y un retiro digno. Nos vamos unir al reclamo de todas las corporaciones porque todas estamos sufriendo lo mismo“, expresó Luis de Jesús, presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

De Jesús detalló que el sueldo base de un empleado regular en la AAA es de $8.50. “No es justo que personas contratada por servicios privados estén cobrando $70 la hora. Si hay dinero para pagarle a los empleados privados, tiene que haber dinero para pagarle a los trabajadores”, insistió el presidente de la UIA.

El ambiente estuvo caldeado de gritos y abrazos entre unionados de diversas corporaciones públicas que al unísono gritaban “lucha sí; entrega no”. Al llegar al lado sur del Capitolio, un mar de gente camino hacia las escalinatas para juntos caminar hacia La Fortaleza.

“La justicia salarial, el retiro digno y las condiciones de trabajo tienen que ir a una mesa de negociación. Durante nueve años y, en algunos casos hasta 12 años, han estado congelados los procesos de negociación por cláusulas económicas. El salario de estos trabajadores está estancado hace 9 a 12 años”, declaró Emilio Nieves Torres, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT).

Nieves Torres compartió que la solicitud para reunión con el gobernador se hizo desde el 16 de febrero mediante una carta.

“Las condiciones son difíciles por la situación económica porque lo que nos ganamos no da. Me iba a retirar, pero como no quisieron firmar la Ley 80. Ahora estamos luchando por la 447 que nos corresponde a nosotros para poder irnos”, contó Ramón Santiago Torres, tubero de la AAA en Ponce por 33 años.

Otras de las organizaciones que forman parte de este movimiento son Unión de Trabajadores del Banco de la Vivienda (UTBV), Unión de Médicos de la Corporación del Fondo del Seguro de Estado (UMCFSE), Union de Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), Union Independiente de Empleados de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (UIEACAA), entre otras.

“Necesitamos sentarnos en la mesa. Estamos en la calle defendiendo nuestro retiro y evaluar las escalas salariales”, dijo Itza Santiago Toste, presidenta de la UIEACAA.

Los representantes sindicales esperan negociar y, luego de la reunión, compartir los acuerdos con la membresía.