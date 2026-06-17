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Gobierno anuncia inversión de $80,000 para instalar cisternas comunitarias en residenciales de San Juan

Los esfuerzos serán sufragados con fondos federales gestionados por Vivienda Pública

17 de junio de 2026 - 5:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vivienda Pública continuará evaluando la expansión del proyecto a otros residenciales. (Carlos Rivera Giusti)
Por Milyarielix Dávila Vélez
Estudiante practicantemilyarielix.davila@gfrmedia.com

En respuesta a la crisis de agua potable que la isla ha enfrentado en las últimas semanas –particularmente en la zona metropolitana–, la gobernadora Jenniffer González anunció este miércoles la instalación de cisternas comunitarias de 1,000 galones en residenciales públicos de San Juan.

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La logística contempla colocar las cisternas en lugares estratégicos, para proveer agua durante situaciones de emergencia o interrupciones prolongadas del servicio. Los esfuerzos, que conllevan una inversión de $80,000, serán sufragados con fondos federales gestionados por la Administración de Vivienda Pública (AVP).

El plan, enfocado en San Juan, comenzará como un proyecto piloto en el residencial Las Margaritas, donde se instalarán 22 cisternas. Luego, se extenderá al residencial Las Casas, con la instalación de seis cisternas adicionales, y continuará en el residencial Luis Lloréns Torres.

Estos residenciales donde comenzamos este programa llevan experimentando problemas con el agua potable desde hace más de cinco años. Por eso, ya es tiempo que invirtamos para garantizar el acceso al agua potable en momentos de emergencia, mientras se trabajan en soluciones permanentes. Estamos utilizando responsablemente los recursos federales disponibles para llevar soluciones reales y permanentes a nuestras comunidades”, comentó González, en declaraciones escritas.

Al momento, la AVP continuará evaluando la expansión del proyecto a otros residenciales.

Por su parte, el administrador de la AVP, Juan Rosario, expresó que este proyecto representa una inversión estratégica para robustecer a las comunidades más vulnerables.

“En Vivienda Pública, tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar de nuestros residentes y anticiparnos a las necesidades que puedan surgir durante una emergencia. Estas cisternas comunitarias nos permitirán contar con reservas de agua accesibles para las familias cuando más las necesiten. Estamos utilizando recursos federales de manera responsable para llevar soluciones concretas que aumenten la resiliencia y la calidad de vida en nuestros residenciales”, sostuvo Rosario.

Según el comunicado de La Fortaleza, actualmente, los residenciales públicos reciben un impacto inicial de $171 millones en mejoras para techo, pintura y áreas recreativas.

“Estamos tomando medidas concretas para que nuestras comunidades estén mejor preparadas ante cualquier eventualidad. Estas cisternas comunitarias servirán como una herramienta adicional de apoyo para las familias residentes y complementarán los esfuerzos que realiza la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para garantizar la continuidad de los servicios esenciales”, subrayó la gobernadora.

Tags
Jenniffer GonzálezAdministración de Vivienda PúblicaSan JuanAAAResidenciales públicos
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Milyarielix Dávila Vélez
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Milyarielix Dávila Vélez realiza su práctica supervisada en Periodismo en GFR Media, donde trabajará de febrero a mayo de 2026 de manera rotativa en distintas secciones del periódico El Nuevo Día. Actualmente...
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