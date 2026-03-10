Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Hay luz al final de la fila! Aerostar anuncia reducción en el tiempo de espera en TSA

Aunque informaron que se redujo a cinco minutos, continúan exhortando a los pasajeros a llegar con anticipación

10 de marzo de 2026 - 6:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Caos en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín: “¡Esta fila me sorprendió!”

Caos en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín: “¡Esta fila me sorprendió!”

El cierre parcial del gobierno federal ha provocado escasez en el personal de la TSA.

Por Milyarielix Dávila Vélez
Estudiante practicantemilyarielix.davila@gfrmedia.com

El cierre del gobierno federal en curso provocó estragos e incertidumbre entre miles de pasajeros que, durante la mañana del martes, continuaban enfrentándose a filas que parecían no tener fin desde el Terminal B hasta las afueras del área de la aerolínea JetBlue en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.

RELACIONADAS

Aunque el lunes Aerostar Airport Holdings aconsejó a los viajeros llegar con aproximadamente cuatro horas de anticipación a la hora del vuelo, seguido de un video informativo en redes sociales indicando que el tiempo de espera en la línea de inspección de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) alcanzó los 58 minutos, ahora confirma que la fila regular tiene una espera de 5 minutos y la de TSA PreCheck, menos.

Durante el transcurso del día, varios viajeros compartieron a El Nuevo Día sus experiencias al hacer la fila para llegar a tiempo a sus vuelos.

“Esta línea (fila) me sorprendió, y no se pudo hacer nada. Vi cómo empezó, y seguí caminando, y caminando, pasé un restaurante y dos restaurantes… tráete algo para leer, algo de agua y vete al baño antes de empezar la fila”, recomendó Ishtar Hernández Ferrero , residente en San Juan, quien llegó cuatro horas antes a su vuelo, tal como recomendó la compañía.

Sin embargo, Angie Royce, residente en California y quien visitó la isla por segunda vez, opinó que, aunque el largo de la fila aparentó ser “intimidante”, “estuvo yendo rápido”.

“Personalmente, más de tres horas (de anticipación), para mí no es necesario, pero no te fíes de mí, sino por lo que te hace sentir cómodo. Y si tienes PreCheck, no pretendas que vaya mucho más rápido que la fila regular”, comentó Royce, quien también añadió que, hasta el momento, ha tenido una buena experiencia con ese programa de ingreso agilizado.

Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.)Tomada el 7 de mayo de 1964, obreros trabajaban en la construcción de estacionamientos en el AILMM. Las obras requirieron una inversión de $400,000 de fondos estatales e incluían 425 espacios adicionales para pasajeros y empleados, además de la redistribución del tránsitoen el área. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Colección Puertorriqueña Universidad de Puerto Rico en Río Piedras)En abril de este año, el operador Aerostar Airport Holding anunció una inversión millonaria para dotar el AILMM de un sistema de energía solar. En la foto, una vista de la Terminal B frente a la torre de control.
1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada

Pese a esa primera impresión, Royce expresó que comprende la razón detrás de las largas filas de espera y sostuvo que “no cree que los empleados deban trabajar sin ser pagados”.

En contraste, la viajera cubana residente en Phoenix, Dancelys García, contó que el hecho de que solo hubiera un terminal de TSA funcionando la hizo perder su vuelo. La joven vino acompañada de sus amigas para disfrutar de unas vacaciones.

“Hoy era mi vuelo de salida, y desde temprano estamos aquí, pero cuando llegamos, nada, el vuelo ya se había ido. Ahora no es hasta mañana que puedo irme… Vengan cinco horas más temprano de lo normal… Ahora es un gasto; la única que tiene maleta del grupo soy yo. Ellas ahora tienen que comprarse ropa para quedarse más tiempo”, comentó mientras esperaba en el aeropuerto.

Aunque en la publicación Aerostar muestra que los tiempos de espera se redujeron significativamente en comparación con esta mañana, la exhortación sigue siendo la misma: se recomienda a los pasajeros llegar al aeropuerto con al menos cuatro horas de anticipación a la salida del vuelo.

“Los tiempos pueden variar según el itinerario de vuelos y la disponibilidad del personal de TSA, quienes continúan laborando de manera voluntaria en medio de grandes retos… Agradecemos su paciencia y les exhortamos a colaborar con los oficiales de TSA para agilizar el proceso”, lee la publicación de Instagram.

Tags
Aeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínPuerto RicoBreaking NewsviajesTSAAerostar Airport Holdings
ACERCA DEL AUTOR
Milyarielix Dávila Vélez
Milyarielix Dávila VélezArrow Icon
Milyarielix Dávila Vélez realiza su práctica supervisada en Periodismo en GFR Media, donde trabajará de febrero a mayo de 2026 de manera rotativa en distintas secciones del periódico El Nuevo Día. Actualmente...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: