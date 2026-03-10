¡Hay luz al final de la fila! Aerostar anuncia reducción en el tiempo de espera en TSA

El cierre parcial del gobierno federal ha provocado escasez en el personal de la TSA.

El cierre del gobierno federal en curso provocó estragos e incertidumbre entre miles de pasajeros que, durante la mañana del martes, continuaban enfrentándose a filas que parecían no tener fin desde el Terminal B hasta las afueras del área de la aerolínea JetBlue en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.

Aunque el lunes Aerostar Airport Holdings aconsejó a los viajeros llegar con aproximadamente cuatro horas de anticipación a la hora del vuelo, seguido de un video informativo en redes sociales indicando que el tiempo de espera en la línea de inspección de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) alcanzó los 58 minutos, ahora confirma que la fila regular tiene una espera de 5 minutos y la de TSA PreCheck, menos.

Durante el transcurso del día, varios viajeros compartieron a El Nuevo Día sus experiencias al hacer la fila para llegar a tiempo a sus vuelos.

“Esta línea (fila) me sorprendió, y no se pudo hacer nada. Vi cómo empezó, y seguí caminando, y caminando, pasé un restaurante y dos restaurantes… tráete algo para leer, algo de agua y vete al baño antes de empezar la fila”, recomendó Ishtar Hernández Ferrero , residente en San Juan, quien llegó cuatro horas antes a su vuelo, tal como recomendó la compañía.

Sin embargo, Angie Royce, residente en California y quien visitó la isla por segunda vez, opinó que, aunque el largo de la fila aparentó ser “intimidante”, “estuvo yendo rápido”.

“Personalmente, más de tres horas (de anticipación), para mí no es necesario, pero no te fíes de mí, sino por lo que te hace sentir cómodo. Y si tienes PreCheck, no pretendas que vaya mucho más rápido que la fila regular”, comentó Royce, quien también añadió que, hasta el momento, ha tenido una buena experiencia con ese programa de ingreso agilizado.

Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina.

Pese a esa primera impresión, Royce expresó que comprende la razón detrás de las largas filas de espera y sostuvo que “no cree que los empleados deban trabajar sin ser pagados”.

En contraste, la viajera cubana residente en Phoenix, Dancelys García, contó que el hecho de que solo hubiera un terminal de TSA funcionando la hizo perder su vuelo. La joven vino acompañada de sus amigas para disfrutar de unas vacaciones.

“Hoy era mi vuelo de salida, y desde temprano estamos aquí, pero cuando llegamos, nada, el vuelo ya se había ido. Ahora no es hasta mañana que puedo irme… Vengan cinco horas más temprano de lo normal… Ahora es un gasto; la única que tiene maleta del grupo soy yo. Ellas ahora tienen que comprarse ropa para quedarse más tiempo”, comentó mientras esperaba en el aeropuerto.

Aunque en la publicación Aerostar muestra que los tiempos de espera se redujeron significativamente en comparación con esta mañana, la exhortación sigue siendo la misma: se recomienda a los pasajeros llegar al aeropuerto con al menos cuatro horas de anticipación a la salida del vuelo.